Jarosław Kaczyński oświadczył, że na przyszłorocznym kongresie Prawa i Sprawiedliwości ponownie zgłosi swoją kandydaturę na stanowisko prezesa PiS i poprosi o wybór na kolejną kadencję. - Oczywiście to delegaci zadecydują, a ja uczynię wszystko, by ich przekonać do takiego wyboru - podkreślił.