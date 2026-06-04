Przyszłe emerytury mogą mocno rozczarować. ZUS pokazuje skalę problemu

Jacek Waśkiel

Jacek Waśkiel

Przyszłe emerytury mogą stanowić jedynie niewielką część wynagrodzenia osiąganego pod koniec kariery zawodowej. Najnowsze prognozy ZUS pokazują, że stopa zastąpienia w kolejnych dekadach będzie systematycznie spadać, a różnica między pensją a świadczeniem stanie się coraz bardziej odczuwalna.

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Spis treści:

  1. ZUS alarmuje o stopie zastąpienia. Świadczenia będą niższe
  2. Senior odczuje to dotkliwie. Drastyczny spadek dla przyszłych emerytów
  3. Emerytura z ZUS to za mało. Senior zostanie z groszowym świadczeniem
  4. Przyszłe emerytury coraz niższe. Winne demografia i system

ZUS alarmuje o stopie zastąpienia. Świadczenia będą niższe

Stopa zastąpienia określa, jaką część dotychczasowych zarobków zachowuje pracownik po przejściu na emeryturę. Wskaźnik ten porównuje wysokość pierwszego świadczenia z ostatnią pensją otrzymywaną przed zakończeniem aktywności zawodowej, dzięki czemu pozwala ocenić skalę spadku dochodów.

Jeśli pracownik zarabiał przed zakończeniem kariery 7000 zł brutto, a ZUS wyliczył mu 3500 zł brutto emerytury, stopa zastąpienia wynosi 50 proc.

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Senior odczuje to dotkliwie. Drastyczny spadek dla przyszłych emerytów

Obecnie stopa zastąpienia w Polsce wynosi mniej więcej 50-55 proc., co oznacza, że przeciętna nowo przyznawana emerytura stanowi około połowy ostatniego wynagrodzenia.

Prognozy pokazują jednak, że w kolejnych dekadach wskaźnik będzie systematycznie spadał. W opublikowanym w 2024 roku raporcie Komisji Europejskiej "2024 Ageing Report" wskazano, że Polska może znaleźć się wśród krajów z najniższą stopą zastąpienia w całej Unii Europejskiej, a relacja emerytury do wcześniejszych zarobków może spaść w połowie stulecia do około 27 proc.

Już wcześniejsze prognozy Komisji Europejskiej z 2018 roku zakładały obniżenie wskaźnika z około 55 proc. do nawet 25 proc. w perspektywie lat 2060-2070, co oznaczałoby jedną z największych zmian w całej wspólnocie.

Emerytura z ZUS to za mało. Senior zostanie z groszowym świadczeniem

Podobny kierunek pokazują także najnowsze wyliczenia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przedstawione w raporcie "Prognoza wpływów i wydatków Funduszu Emerytalnego do 2080 roku".

Z symulacji ZUS wynika, że stopa zastąpienia może spaść z około 54,2 proc. w 2026 roku do 43 proc. w 2040 roku, 34,4 proc. w 2050 roku i zaledwie 24,5 proc. w 2080 roku.

Oznacza to, że osoby rozpoczynające dziś pracę mogą w przyszłości otrzymywać emerytury stanowiące jedynie jedną czwartą wcześniejszego wynagrodzenia.

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Przyszłe emerytury coraz niższe. Winne demografia i system

Jednym z głównych powodów spadku stopy zastąpienia w Polsce są zmiany demograficzne, które od lat coraz mocniej obciążają system emerytalny.

W 2024 roku współczynnik dzietności spadł do około 1,1-1,2 dziecka na kobietę, podczas gdy jeszcze na początku lat 90. wynosił około 2,0, czyli był znacznie bliższy poziomowi gwarantującemu zastępowalność pokoleń. Obecnie liczba urodzeń osiągnęła najniższy poziom w powojennej historii kraju, co oznacza, że w przyszłości na rynku pracy będzie mniej osób odprowadzających składki do ZUS.

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Duże znaczenie ma również średnia długość życia, która bezpośrednio wpływa na sposób obliczania emerytur w Polsce. Jeszcze w 1950 roku przeciętny mężczyzna żył około 56 lat, a kobieta około 62 lata, podczas gdy obecnie średnia długość życia wynosi odpowiednio około 74 i 82 lata.

W systemie zdefiniowanej składki zgromadzony kapitał emerytalny dzielony jest przez prognozowaną liczbę miesięcy dalszego życia publikowaną przez GUS, dlatego im dłużej statystycznie żyje społeczeństwo, tym mniejsza staje się miesięczna emerytura wyliczana z tej samej sumy.

Na spadek stopy zastąpienia wpływają również zmiany na rynku pracy i sposób odprowadzania składek na ZUS. Problemem pozostają przerwy w zatrudnieniu, późne rozpoczynanie kariery zawodowej oraz lata pracy na umowach bez pełnego ubezpieczenia.

Znaczenie ma także relatywnie niski wiek emerytalny, szczególnie w przypadku kobiet, ponieważ krótszy okres aktywności zawodowej oznacza mniejszy kapitał odkładany na przyszłe świadczenie. Autorzy raportów zwracają uwagę, że bez dłuższej aktywności zawodowej, wyższych składek i dodatkowego oszczędzania przyszłe emerytury mogą coraz bardziej odbiegać od poziomu dochodów osiąganych przed zakończeniem pracy.

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