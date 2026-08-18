Spis treści: Rok szkolny 2026/2027. Przyroda wraca do łask Najważniejsze zmiany w roku szkolnym 2026/2027

Przyroda wróci do szkół od roku szkolnego 2026/2027 jako jeden z elementów programu "Reforma26. Kompas Jutra" przygotowanego przez MEN. Sam przedmiot nie jest nowością - przed reformą oświaty z 2017 r. był nauczany szerzej w klasach IV-VI, natomiast po zmianach pozostał przede wszystkim w klasie IV, a na kolejnych etapach jego miejsce zajęły osobne przedmioty, takie jak chemia czy fizyka.

Teraz ministerstwo ponownie stawia na interdyscyplinarne podejście. Od września 2026 r. przyroda w nowej formule pojawi się w klasach IV, a w kolejnych latach obejmie również klasy V i VI.

Rok szkolny 2026/2027. Przyroda wraca do łask

Nowy program będzie łączył zagadnienia z biologii, geografii, chemii i fizyki, przy większym nacisku na doświadczenia, obserwacje, badania i zajęcia terenowe.

Docelowo w każdej z klas IV-VI przewidziano po trzy godziny przyrody tygodniowo, przy czym co najmniej dwie mają być organizowane w jednym bloku. Takie rozwiązanie ma pozwalać na prowadzenie dłuższych doświadczeń, pracę projektową czy wyjście z klasą w teren, co trudno byłoby zrealizować podczas pojedynczej 45-minutowej lekcji.

Przyrodę będą mogli prowadzić m.in. nauczyciele posiadający kwalifikacje do nauczania biologii, geografii, fizyki lub chemii. Oznacza to, że prowadzący będzie poruszał się również po zagadnieniach wykraczających poza jego główną specjalizację - fizyk może więc omawiać elementy ekologii, a biolog zagadnienia związane z właściwościami materiałów czy przepływem ciepła.

Równolegle szkoły mają otrzymać nowe wyposażenie: na program "Pracownie Kompas Jutra", obejmujący pracownie przyrodnicze i praktyczno-techniczne, państwo przeznaczyło 200 mln zł na lata 2026-2029.

Najważniejsze zmiany w roku szkolnym 2026/2027

Od września 2026 r. szkoły zaczną wdrażać szerszy pakiet zmian przygotowanych w ramach Reformy26. Nowa podstawa programowa obejmie najpierw klasy I i IV, a kolejne roczniki będą przechodziły na nią stopniowo.

W klasach IV, obok nowej przyrody, pojawią się także zajęcia praktyczno-techniczne, które mają stopniowo zastępować dotychczasową technikę i kłaść większy nacisk na praktyczne umiejętności (np. posługiwanie się narzędziami).

Zmieni się również edukacja zdrowotna. Od roku szkolnego 2026/2027 będzie obowiązkowa w klasach IV-VIII szkół podstawowych, natomiast treści dotyczące zdrowia seksualnego zostaną wydzielone do osobnych, nieobowiązkowych zajęć. To oznacza, że nie będzie już możliwości rezygnacji z całego przedmiotu, jak miało to miejsce po jego wprowadzeniu w 2025 r.

Nowe zasady obejmą także codzienne funkcjonowanie szkół. Od września w przedszkolach i szkołach podstawowych zaczną obowiązywać ograniczenia korzystania z telefonów i innych urządzeń elektronicznych.

Zmieni się także żywienie: rozporządzenie ministra zdrowia z 16 lutego 2026 r., obowiązujące od 1 września, przewiduje m.in. co najmniej jeden w pełni roślinny posiłek na bazie strączków tygodniowo, częstsze zupy na wywarze warzywnym oraz ograniczenie cukru dodawanego do napojów. Nowe regulacje obejmują zarówno stołówki, jak i ofertę szkolnych sklepików i automatów.



