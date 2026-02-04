"Przymusowo, drogą lotniczą". 25 cudzoziemców wydalonych z Polski

"25 obywateli Pakistanu, którzy łamali polskie prawo, zostało wydalonych z Polski" - poinformował Marcin Kierwiński. W akcję zaangażowana była Straż Graniczna oraz 33. Baza Lotnictwa Transportowego w Powidzu. Operację przeprowadzono z wykorzystaniem wojskowego statku powietrznego. Szef MSWiA dodał, że w 2025 roku Polska "przymusowo, drogą lotniczą, wydaliła do państw trzecich blisko 900 cudzoziemców".

Grupa funkcjonariuszy lub ratowników w odblaskowych kamizelkach oraz osoby cywilne stojące obok pojazdu Straży Granicznej. W oddali wojskowy samolot transportowy z napisem Polish Air Force, wokół którego zgromadzeni są żołnierze lub członkowie służb na...
Minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński o akcji polskiej Straży Granicznej poinformował na platformie X.

"Kolejna operacja deportacyjna Straży Granicznej - 25 obywateli Pakistanu, którzy łamali polskie prawo, zostało wydalonych z Polski" - napisał Kierwiński.

Szef MSWiA dodał następnie, że "w 2025 r. Straż Graniczna przymusowo, drogą lotniczą, wydaliła do państw trzecich blisko 900 cudzoziemców".

"Zero tolerancji dla łamiących prawo" - podsumował minister.

Złamali prawo w Polsce. Deportacja 25 cudzoziemców

Informacja o akcji pojawiła się także w mediach społecznościowych Straży Granicznej. W swoim wpisie funkcjonariusze potwierdzili, że operacja została zrealizowana "we współpracy z 33. Bazą Lotnictwa Transportowego w Powidzu".

"Celem operacji było deportowanie z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do kraju pochodzenia 25 obywateli Pakistanu, którzy naruszyli polski porządek prawny. Wszystkim cudzoziemcom wydano decyzje administracyjne o zobowiązaniu do powrotu, podlegające przymusowemu wykonaniu" - przekazano w komunikacie.

    Deportacja cudzoziemców. W akcji 40 funkcjonariuszy

    Straż Graniczna dodała ponadto, że "operację zaplanował oraz zorganizował Zarząd ds. Cudzoziemców Komendy Głównej Straży Granicznej". W akcji udział wzięło niemal 40 funkcjonariuszy z pionu zabezpieczenia Straży Granicznej.

    SG zaznaczyła przy tym, że organizacja tego typu akcji powrotnych jest "złożonym i wieloetapowym" procesem, który wymaga "ścisłej współpracy wielu służb i instytucji".

    "Stanowi ona jednocześnie jeden z najskuteczniejszych instrumentów przeciwdziałania nielegalnej migracji oraz ochrony bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego, a także ważny element systemu zniechęcającego do nadużywania procedur migracyjnych" - podkreślili przedstawiciele straży.

