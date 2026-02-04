W skrócie 25 obywateli Pakistanu naruszających prawo zostało wydalonych z Polski.

Operacja deportacyjna została przeprowadzona przez Straż Graniczną przy współpracy z 33. Bazą Lotnictwa Transportowego w Powidzu.

Straż Graniczna podkreśliła, że organizacja akcji powrotnych to skomplikowany proces wymagający współpracy wielu służb.

Minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński o akcji polskiej Straży Granicznej poinformował na platformie X.

"Kolejna operacja deportacyjna Straży Granicznej - 25 obywateli Pakistanu, którzy łamali polskie prawo, zostało wydalonych z Polski" - napisał Kierwiński.

Szef MSWiA dodał następnie, że "w 2025 r. Straż Graniczna przymusowo, drogą lotniczą, wydaliła do państw trzecich blisko 900 cudzoziemców".

"Zero tolerancji dla łamiących prawo" - podsumował minister.

Złamali prawo w Polsce. Deportacja 25 cudzoziemców

Informacja o akcji pojawiła się także w mediach społecznościowych Straży Granicznej. W swoim wpisie funkcjonariusze potwierdzili, że operacja została zrealizowana "we współpracy z 33. Bazą Lotnictwa Transportowego w Powidzu".

"Celem operacji było deportowanie z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do kraju pochodzenia 25 obywateli Pakistanu, którzy naruszyli polski porządek prawny. Wszystkim cudzoziemcom wydano decyzje administracyjne o zobowiązaniu do powrotu, podlegające przymusowemu wykonaniu" - przekazano w komunikacie.

Deportacja cudzoziemców. W akcji 40 funkcjonariuszy

Straż Graniczna dodała ponadto, że "operację zaplanował oraz zorganizował Zarząd ds. Cudzoziemców Komendy Głównej Straży Granicznej". W akcji udział wzięło niemal 40 funkcjonariuszy z pionu zabezpieczenia Straży Granicznej.

SG zaznaczyła przy tym, że organizacja tego typu akcji powrotnych jest "złożonym i wieloetapowym" procesem, który wymaga "ścisłej współpracy wielu służb i instytucji".

"Stanowi ona jednocześnie jeden z najskuteczniejszych instrumentów przeciwdziałania nielegalnej migracji oraz ochrony bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego, a także ważny element systemu zniechęcającego do nadużywania procedur migracyjnych" - podkreślili przedstawiciele straży.

