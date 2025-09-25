Przymusowe doprowadzenie Ziobry przed komisję śledczą. Prezes TK ostrzega policjantów

Monika Bortnowska

Oprac.: Monika Bortnowska

Prezes Trybunału Konstytucyjnego ostrzega szefa policji przed zatrzymaniem i przymusowym doprowadzeniem Zbigniewa Ziobry na posiedzenie komisji śledczej ds. Pegasusa. W piśmie do komendanta głównego policji prezes TK podkreśla, że wykonanie postanowienia sądu byłoby bezprawne i mogłoby pociągnąć za sobą "odpowiedzialność prawną, w tym karną, tych funkcjonariuszy".

Zbigniew Ziobro
Zbigniew ZiobroTomasz JastrzębowskiReporter

Ewentualne zatrzymanie i przymusowe doprowadzenieZbigniewa Ziobry na posiedzenie tzw. komisji śledczej ds. Pegasusa będzie stanowiło działanie bezprawne mogące rodzić odpowiedzialność prawną, w tym karną, tych funkcjonariuszy - napisał prezes TK Bogdan Święczkowski do szefa policji Marka Boronia.

W zeszłym tygodniu Sąd Okręgowy w Warszawie zdecydował o zatrzymaniu i przymusowym doprowadzeniu byłego ministra sprawiedliwości, obecnie posła PiS Zbigniewa Ziobry na posiedzenie sejmowej komisji śledczej ds. Pegasusa. Posiedzenie komisji, na które Ziobrę ma doprowadzić policja, zaplanowane jest na 29 września.

- Sąd uznał, że te przesłanki (...) uporczywe niestawiennictwo, uporczywe uchylanie się od złożenia zeznań, które stanowią podstawę do orzeczenia takiego środka, zostały spełnione i w związku z tym sąd uwzględnił wniosek komisji - mówiła wówczas rzeczniczka prasowa ds. karnych sądu, sędzia Anna Ptaszek.

    Święczkowski w liście skierowanym do szefa Policji i zamieszczonym na stronie TK podkreślił: "Przypominam Panu Komendantowi, że (...) policjant obowiązany jest odmówić wykonania rozkazu lub polecenia przełożonego, a także polecenia prokuratora, organu administracji państwowej lub samorządu terytorialnego, jeśli wykonanie rozkazu lub polecenia łączyłoby się z popełnieniem przestępstwa".

    Wskazał też na postanowienie tymczasowe TK z 8 sierpnia, w którym Trybunał zakazał m.in. wydawania w przyszłości wobec skarżącego Zbigniewa Ziobry orzeczeń o pozbawieniu wolności, w tym o zatrzymaniu przez Sąd Okręgowy w Warszawie i Sąd Apelacyjny w Warszawie na wniosek komisji śledczej.

    W postanowieniu chodziło o to, aby wstrzymano działania wobec Ziobry do czasu wykonania wyroku TK z 10 września 2024 roku, w którym uznano powołanie komisji ds. Pegasusa za niekonstytucyjne. Postanowienie to TK wydał w związku ze skargą konstytucyjną Ziobry dotyczącą komisji.

      Sędzia Ptaszek w zeszłym tygodniu mówiła, że sąd okręgowy, wydając decyzję o zatrzymaniu i przymusowym doprowadzeniu Ziobry, nie podzielił tej argumentacji, wskazując, że Trybunał nie ma kompetencji do ingerowania w decyzje sądów powszechnych i nie stanowi "supersądu".

      - Sąd uznał, że postanowienie (TK) nie ma skutków prawnych i nie wiąże sądów wbrew temu, co pan Ziobro uważa - zaznaczała sędzia.

      W liście do komendanta Boronia prezes Święczkowski podkreślił, że "ewentualne wykonanie przez funkcjonariuszy Policji postanowienia Sądu Okręgowego w Warszawie o zatrzymaniu i przymusowym doprowadzeniu świadka Zbigniewa Ziobry na posiedzenie tzw. komisji śledczej ds. Pegasusa będzie stanowiło działanie bezprawne mogące rodzić odpowiedzialność prawną - w tym także karną - tychże funkcjonariuszy".

