- UE zmierza w katastrofalnym kierunku . Należy to powstrzymać. Powstać ma scentralizowane państwo, w którym tylko dwa największe kraje UE - Niemcy i Francja , miałyby coś do powiedzenia. Całkowicie zniknęłaby narodowa suwerenność - powiedział Przyłębski w wywiadzie opublikowanym w najnowszym wydaniu prawicowego tygodnika "Junge Freiheit". Polski dyplomata i filozof kierował ambasadą RP w Berlinie w latach 2016-2022 .

- Na szczęście - jak zaznaczył - w całej Europie pojawiają się głosy, włącznie z AfD, które dostrzegają to zagrożenie. Dlatego radzę polskim konserwatystom , aby szukali z tą partią pewnego rodzaju sojuszu w Parlamencie Europejskim . Być może nie w jednej frakcji, ponieważ wielu Polaków patrzy krytycznie na AfD.

Przyłębski wymienił dwa powody krytycznego stosunku Polaków do AfD. - Pierwszym jest prorosyjska postawa tej partii, widoczna po ataku na Ukrainę. Co prawda obecnie uległa złagodzeniu, jest jednak nadal obecna i jest pełna zrozumienia dla agresora. Drugim (powodem) jest - być może tylko domniemanym - stosunek do polskich ziem zachodnich, które ten kraj (Polska) otrzymał od Aliantów (należy zauważyć, że nie od Niemiec) jako zadośćuczynienie za utracone na rzecz Związku Sowieckiego tereny wschodnie - wyjaśnił były ambasador.