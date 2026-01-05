Spis treści: Kalendarz dni ustawowo wolnych od pracy 2026 Kiedy pracodawca musi oddać dzień wolny? Długie weekendy 2026: Kiedy zaplanować urlop?

114 dni wolnego - tyle czeka nas w 2026 roku. Na tę liczbę składają się weekendy i 14 dni ustawowo wolnych od pracy. Gdy dołożymy do nich urlopy, możemy zyskać sporo długich weekendów.

Kalendarz dni ustawowo wolnych od pracy 2026

Większość dni wolnych od pracy ma stałe daty w kalendarzu. Wyjątek stanowi Wielkanoc i Boże Ciało, których rytm wyznacza kalendarz liturgiczny. Podobnie jest z Zielonymi Świątkami, ale to święto przypada zawsze w niedzielę. Oto kalendarz dni ustawowo wolnych od pracy w 2026 roku:

1 stycznia (czwartek) - Nowy Rok;

6 stycznia (wtorek) - Święto Trzech Króli

5 kwietnia (niedziela) - Wielkanoc;

6 kwietnia (poniedziałek) - Poniedziałek Wielkanocny;

1 maja (piątek) - Święto Pracy;

3 maja (niedziela) - Święto Konstytucji 3 Maja;

24 maja (niedziela) - Zielone Świątki;

4 czerwca (czwartek) - Boże Ciało;

15 sierpnia (sobota) - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny;

1 listopada (niedziela) - Wszystkich Świętych;

11 listopada (środa) - Święto Niepodległości;

24 grudnia (czwartek) - Wigilia Świąt Bożego Narodzenia;

25 grudnia (piątek) - Boże Narodzenie;

26 grudnia (sobota) - Drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia.

Kiedy pracodawca musi oddać dzień wolny?

Na dni wolne od pracy w 2026 roku warto spojrzeć przez pryzmat ustawy. Jak podaje Agata Siwek w serwisie Interia Biznes: "w przypadku świąt przypadających w sobotę - jak Wniebowzięcie czy drugi dzień Bożego Narodzenia - ustawodawca zobowiązuje pracodawcę do oddania innego dnia wolnego.

To dodatkowe "ukryte" dni wolne, o których łatwo zapomnieć, a które mogą wydłużyć czas wypoczynku bez konieczności sięgania po kolejne dni urlopu."

Warto przypomnieć, że pracodawca nie ma obowiązku oddawania nam dnia wolnego za święto wypadające w niedzielę. Tradycyjnie dotyczy to Niedzieli Wielkanocnej. W 2026 roku taka sytuacja zdarzy się 1 listopada, w dzień Wszystkich Świętych oraz 3 maja.

Długie weekendy 2026: Kiedy zaplanować urlop?

Kalendarz dni wolnych od pracy w 2026 roku ma dla nas przykrą niespodziankę.

Najbardziej wyczekiwany przez Polaków majowy długi weekend będzie krótszy, niż bywało to w poprzednich latach. Wszystko przez to, że Święto Konstytucji 3 maja wypada w niedzielę, co oznacza, że pracodawcy nie muszą nam go oddawać. Majówka 2026 potrwa więc zaledwie trzy dni od piątku (1 maja) do niedzieli (3 maja).

Czerwcowy weekend wypada bez niespodzianek, tu zawsze warto wziąć urlop w piątek po Bożym Ciele, czyli 5 czerwca, by skorzystać z czterech dni wolnego.

Ponieważ 15 sierpnia 2026 wypada w sobotę, pracodawca będzie musiał nam oddać ten dzień w tygodniu. Warto zawczasu dowiedzieć się, w jaki sposób chce to zrobić, by zyskać dodatkowy dłuższy weekend.

Wszystkich Świętych, czyli 1 listopada przypada na niedzielę. Nie będzie więc możliwości odebrania tego dnia. Na odwiedziny grobów bliskich będą więc tylko dwa dni weekendowe. Za to kolejny dzień wolny w listopadzie, czyli Święto Niepodległości przypada na środę. Biorąc więc urlop 9 i 10 listopada bądź 12 i 13, otrzymamy pięć dni wolnego, wykorzystując zaledwie dwa dni urlopu.

Święta Bożego Narodzenia w 2026 roku przyniosą możliwość dłuższego niż zazwyczaj wypoczynku i to bez potrzeby brania urlopu. Przypomnijmy, że od 2025 roku Wigilia jest dniem wolnym od pracy. Ponieważ w kolejnym roku wypada w czwartek, dwa dni Bożego Narodzenia przypadną na piątek i sobotę. Dzień wolny za sobotę pracodawca musi nam oddać i to w tym samym okresie rozliczeniowym, czyli jeszcze w grudniu. Jeśli zrobi to 23 lub 28 grudnia, da nam to pięć dni przerwy świątecznej.

