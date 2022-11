Przykra niespodzianka dla właścicieli domów i mieszkań. Duża podwyżka podatku

Podatek od nieruchomości to opłata lokalna, do której regulowania zobowiązani są właściciel, współwłaściciele i użytkownicy wieczyści budynków oraz gruntów. Zasila budżet gminy, na terenie której znajduje się nieruchomość.

Wysokość podatku od nieruchomości jest zmienna - ustala się ją w zależności od rodzaju oraz wielkości nieruchomości, a także jej lokalizacji.

Maksymalna stawka podatku od nieruchomości wyliczana jest w oparciu o zapisy Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Jej wysokość ogłaszana jest przez resort finansów na podstawie danych zgromadzonych w pierwszym półroczu poprzedniego roku.

O ostatecznej wysokości podatku decydują jednak gminy. Mogą one przyjąć najwyższą stawkę lub ustalić niższy wymiar, np. pozostawiając ubiegłoroczną wysokości opłat.

Z danych Polskiego Instytutu Ekonomicznego wynika jednak, że jest to rzadka praktyka. W 2022 r. aż 88 proc. gmin zdecydowała o podniesieniu podatku od nieruchomości.

Jest to stosunkowo nowy trend - w przeszłości wiele samorządów pozostawało przy niższych stawkach, jednak pandemia i znaczący spadek wpływów do budżetu zmusił je do zmiany polityki.

Dodatkowe środki finansowe są cenne dla gmin również teraz, w obliczu galopującej inflacji. Jeśli tendencja ta utrzyma się w przyszłym roku, właściciele nieruchomości będą musieli się liczyć z podwyżką podatku przekraczającą 11 proc.

Wysokość podatku uzależniona jest od rodzaju nieruchomości. Aktualnie maksymalne stawki prezentują się następująco:

25,74 zł/mkw . - w przypadku budynków, w których prowadzona jest działalność gospodarcza,

. - w przypadku budynków, w których prowadzona jest działalność gospodarcza, 0,89 zł/mkw. - za budynki mieszkalne,

- za budynki mieszkalne, 0,54/ mkw . - za grunty,

. - za grunty, 1,03 zł/mkw. - za grunty, na których prowadzona jest działalność gospodarcza

Osoby, które stały się właścicielami nieruchomości objętych podatkiem są zobowiązane do złożenia w urzędzie gminy deklaracji DN-1 oraz IN-1 w maksymalnym terminie 14 dni od powstania obowiązku podatkowego. Dokument ten powinien zawierać szczegółowe informacje o rodzaju, wielkości oraz położeniu nieruchomości. Na podstawie tych deklaracji wyliczana jest wysokość podatku.

Na wysokość maksymalnych stawek podatku od nieruchomości wpływa wiele czynników, takich jak np. aktualna sytuacja polityczna czy gospodarcza. W tym roku najważniejszym branym pod uwagę czynnikiem była inflacja. Jej wysokość na dzień wyliczeń wyniosła 11.8 proc.

Ministerstwo Finansów zdecydowało więc, że właśnie o tyle podniesie przyszłoroczne stawki podatku. Zostały one wyszczególnione w obwieszczeniu ministra z 28 lipca 2022 roku.

Właściciele domów, mieszkań, gruntów i budynków użytkowych zobowiązani są do regulowania podatku w 4 ratach. Pierwsza z nich wypada 15 marca każdego roku, natomiast kolejne 15 maja, września i listopada.

W przypadku, gdy należna kwota podatku od nieruchomości jest niższa niż 100 zł, wpłaca się ją jednorazowo, w terminie do 15 marca.

Ile wyniesie podatek od nieruchomości w 2023 r? Górne stawki to:

28,78 zł/mkw. - za budynki przeznaczone pod działalność gospodarczą,

- za budynki przeznaczone pod działalność gospodarczą, 1,0 zł/mkw. - za budynki mieszkalne,

- za budynki mieszkalne, 1,16 zł/mkw. - w przypadku gruntów, na których prowadzona jest działalność gospodarcza,

W przypadku osób powiadających nieruchomości o dużej powierzchni, podwyżka ta może znacząco obciążyć budżet. Informacja o tym, jakie stawki przyjęły poszczególne gminy zostanie przez nie ogłoszona najpóźniej na początku przyszłego roku.

