Przyjęto projekt uchwały w sprawie reparacji od Niemiec. "To historyczny dzień"

Oprac.: Aleksandra Wieczorek Polska

Sejmowa Komisja Spraw Zagranicznych przyjęła w środę projekt uchwały w sprawie reparacji wojennych od Niemiec. - To historyczny dzień, uchwała wzywa rząd Niemiec, by przyjął odpowiedzialność za skutki II wojny światowej - mówił poseł Arkadiusz Mularczyk. Jako projekt wiodący przyjęto projekt PiS. Do projektu PiS wprowadził poprawkę, mówiącą, że Polska nie otrzymała nigdy żadnego zadośćuczynienia za straty w wyniku agresji i okupacji rosyjskiej.

Zdjęcie Sejmowa Komisja Spraw Zagranicznych przyjęła projekt uchwały ws. reparacji wojennych od Niemiec. Arkadiusz Mularczyk mówił, że "to historyczny dzień" / PAP/Marcin Obara / PAP