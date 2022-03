Śledczy informują, że 23 lipca 2019 r. Gottlieb G., zwiedzając Muzeum Auschwitz w grupie 30 osób posługujących się językiem niemieckim, odnosząc się do słów przewodnika, wielokrotnie podważał wiarygodność systemowego charakteru zbrodni nazistowskich polegających na eksterminacji Żydów. Negował m.in. ustalenia władz III Rzeszy dokonanych tzw. konferencji w Wannsee, gdzie zapadły decyzje dotyczące "ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej". Kwestionował liczbę ofiar KL Auschwitz oraz istnienie i zbrodnicze wykorzystanie komór gazowych oraz krematoriów.

Prokurator Szwiec wskazał, że natarczywość G. wywołała oburzenie innych uczestników, a także przewodnika, który poprosił o interwencję straż muzeum. - Wobec takiego rozwoju sytuacji Gottlieb G., przed przybyciem strażników, przerwał zwiedzanie, niezwłocznie opuścił muzeum i tego też dnia wyjechał Polski - dodał.

G. to emerytowany nauczyciel historii i politologii

Działania podjęła oddziałowa komisja. Śledczy ustalili personalia G. To obywatel RFN, emerytowany nauczyciel historii i politologii z Traunstein w Bawarii.

"Gottlieb G. przesłuchany w charakterze podejrzanego nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i wyjaśnił, że zagadnienia związane z historią II wojny światowej są przedmiotem jego stałego zainteresowania, bowiem jest emerytowanym nauczycielem historii najnowszej i politologii, zaś pytania, które skierował do przewodnika podczas zwiedzania Muzeum Auschwitz dotyczyły źródeł wiedzy o funkcjonowaniu niemieckiego obozu i - w jego ocenie - nie stanowiły negowania zbrodni popełnionych przez załogę obozu, a jedynie były wyrazem zainteresowania ową tematyką" - zakomunikował prokurator Waldemar Szwiec

Niemiec wyjaśnił też, że w pracy zawodowej wielokrotnie wraz z młodzieżą szkolną zwiedzał tereny byłych obozów koncentracyjnych w swoim kraju i zadawał przewodnikom pytania o analogicznej treści. Wskazywał, że nigdy nie wywołały wzburzenia oraz negatywnych reakcji, takich jak działania podjęte przez przewodnika w Oświęcimiu.

- Uznano, iż wyjaśnienia podejrzanego zmierzają wyłącznie do pomniejszenia znaczenia i charakteru jego zachowań, które on sam, wbrew stanowczym ustaleniom śledztwa, opisuje jako neutralne i wynikające z jego zainteresowań historią najnowszą - dodał Szwiec.

Kara grzywny lub 3 lat więzienia

Gottliebowi G. grozi kara grzywny lub 3 lat więzienia. Wyrok jest podawany do publicznej wiadomości.

Niemcy założyli obóz Auschwitz w 1940 r., aby więzić w nim Polaków. Auschwitz II-Birkenau powstał dwa lata później. Stał się miejscem zagłady Żydów. W kompleksie obozowym funkcjonowała sieć podobozów. W Auschwitz Niemcy zgładzili co najmniej 1,1 mln ludzi, głównie Żydów. Spośród ok. 140-150 tys. deportowanych do obozu Polaków śmierć poniosła niemal połowa. W Auschwitz ginęli także Romowie, jeńcy sowieccy i osoby innej narodowości.

W 1947 r. na terenie byłych obozów Auschwitz I i Auschwitz II-Birkenau powstało muzeum. Były obóz w 1979 r. został wpisany, jako jedyny tego typu obiekt, na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.