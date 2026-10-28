Przyjazna pogoda nie utrzymała się długo. Sytuacja zmienia się na gorsze

Jakub Wojciechowski

Jakub Wojciechowski

Na jeden dzień słońce mocniej świeciło nad Polską, teraz wiele się zmieni. W środę warunki znowu się pogorszą: wracają chmury i deszcz. Strefa opadów powoli przejdzie z zachodu na wschód. Nie będą to zbyt intensywne opady, ale wraz z dużym zachmurzeniem sprawią, że przebywanie na zewnątrz nie będzie przyjemnością.

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Jesień w Polsce znowu stanie się gorsza. Praktycznie wszędzie niebo zasnują ciemne chmury - prognozuje IMGW
W Polsce utrzymają się przymrozki, choć w środę w ciągu dnia uczucie chłodu nie będzie już dojmująceJakub Włodek/Agencja Wyborcza.pl/WXCHARTSmateriał zewnętrzny

Lokalne mgły rano utrzymują się jeszcze miejscami na południu i wschodzie kraju, ograniczając widzialność do około 200 metrów. W najbliższych godzinach się rozproszą, ale nie oznacza to, że zobaczymy jasne niebo. W ciągu dnia będzie wisiało na nim wiele chmur, które rozproszą się tylko miejscami.

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Pogoda z wyraźnym pogorszeniem. Środa z wyraźną zmianą

Wtorek był spokojny i słoneczny, ale teraz pogoda znowu się pogorszy - zrobi się mokro w wielu regionach - wynika z prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Tym razem w większości Polski będzie pochmurnie, a przejaśnieniami będą się mogli cieszyć tylko mieszkańcy Górnego Śląska. W środę z zachodu na wschód powoli przesunie się strefa słabych opadów deszczu. Lokalnie pokropić może też na południowym wschodzie i wschodzie kraju.

Temperatury będą zbliżone do tych z wtorku i wyniosą od 10 do 14 stopni Celsjusza, choć na północnym zachodzie, zachodzie i terenach podgórskich Karpat będzie chłodniej: około 8 stopni.

Mapa anomalii temperatury powietrza dla Polski z wyróżnionym wąskim, niebieskim pasem chłodniejszego powietrza przebiegającym z południa na północ w centrum kraju, otoczonym obszarami o znacznie wyższych temperaturach w odcieniach żółci i pomarańczy.
Będzie pochmurnie i dość mokro, ale jednocześnie dość ciepło, jak na tę porę rokuWXChartsmateriał zewnętrzny

Uczucia chłodu nie zwiększy wiatr, który zazwyczaj będzie słaby, a umiarkowany na Wybrzeżu. Niewielka ilość słońca będzie miała w środę wpływ na samopoczucie Polaków.

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Od słońca wiele zależy. Warunki różne, w zależności od regionu

W środę o tym, jakie w danej części kraju będą panować warunki, w dużej mierze zdecyduje stopień zachmurzenia - zwracają uwagę synoptycy IMGW.

Tam, gdzie chmur będzie więcej, warunki przeważnie będą niekorzystne: na północnym zachodzie i południowym wschodzie kraju będzie tak przez cały dzień. Na korzystne warunki z kolei mogą liczyć mieszkańcy głównie Ziemi Łódzkiej, Górnego Śląska i Małopolski.

Mapa Polski z wyraźnie zaznaczonymi obszarami o różnym rodzaju zachmurzenia, pokolorowanymi w odcieniach czerwieni, różu i zieleni, z opisami warunków obserwacyjnych oraz legendą po prawej stronie wyjaśniającą kolory oraz oznaczenia literowe.
W większości Polski z powodu sporego zachmurzenia warunki w środę będą niekorzystneIMGWmateriał zewnętrzny

Noc ze środy na czwartek będzie pochmurna z większymi przejaśnieniami, a lokalnie, głównie w pasie od od Pomorza, przez Kujawy i Wielkopolskę, po Dolny Śląsk, popada słaby deszcz lub mżawka. Wrócą przymrozki: w rejonie Podhala temperatura może spaść do -1 st. C.

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