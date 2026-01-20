W skrócie W najbliższych dniach prognozowane są intensywne zmiany pogody, z odwilżą na południu i mrozami utrzymującymi się w pozostałych rejonach kraju.

Weekend przyniesie zarówno opady śniegu, jak i deszczu ze śniegiem oraz samego deszczu. Na południu pojawi się ryzyko gołoledzi.

Po krótkim ociepleniu od przyszłego tygodnia przewidywany jest powrót silniejszych mrozów i opadów śniegu w wielu regionach Polski.

Najbliższe półtora tygodnia to nie będzie spokojny okres. Jeszcze przed weekendem pogoda zacznie się dynamicznie zmieniać, jednak nie wszędzie będą to zmiany na lepsze. Odwilż wciąż rywalizować będzie z silnymi mrozami, które według prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w przyszłym tygodniu znów stopniowo zaczną się wzmacniać.

Nadchodzi cieplejszy weekend. Przyniesie śnieg i deszcz

Obecnie, mimo mrozów w większości kraju, pogoda jest dość przyjemna i słoneczna. W drugiej połowie tygodnia jednak sytuacja znacząco się zmieni.

W czwartek na zachodzie kraju wciąż będzie spokojnie i pogodnie, jednak w pozostałych miejscach pojawi się więcej chmur i tam wrócą słabe opady śniegu. Wciąż będzie przy tym bardzo zimno: w ciągu dnia miejscami na wschodzie i w centrum do -12, -10 stopni. Nawet na zachodzie będzie około jednego stopnia poniżej zera.

Pod koniec tygodnia do Polski wrócą opady śniegu, jednak na południu - gdzie zapanuje odwilż, spadnie też śnieg z deszczem i sam deszcz IMGW materiał zewnętrzny

W nocy siarczyste mrozy odczują mieszkańcy całego kraju: niemal wszędzie temperatura spadnie do około -10, a lokalnie do -13 st. C.

Im bliżej weekendu, tym zmiany w pogodzie będą większe. W piątek zachmurzenie swoim zasięgiem obejmie cały kraj, do wielu miejsc przynosząc opady śniegu. Mrozy zanotujemy we wszystkich regionach i wyniosą od -9, -4 do -2 stopni Celsjusza - prognozuje IMGW.

Koniec tego tygodnia zapowiada się intensywnie, z dużym zachmurzeniem i wieloma opadami. Na południu kraju będzie cieplej i tam może dochodzić do odwilży, więc opady śniegu zaczną przechodzić w deszcz ze śniegiem i sam deszcz.

Miejscami będą to opady marznące, powodujące gołoledź. Na drogach i chodnikach na południu kraju może więc być ślisko i niebezpiecznie. W pozostałych częściach Polski, głównie na północy i północnym śniegu w tym okresie popada śnieg.

Jeśli sprawdzą się obecne prognozy, to południe kraju w weekend może doświadczyć w ciągu dnia dodatnich temperatur, które miejscami dojdą nawet do około 5-6 stopni Celsjusza.

W weekend na południu Polski zanotujemy wyraźną anomalię cieplną. To będzie najcieplejszy region kraju WXCharts materiał zewnętrzny

Taka odwilż może sprawić, że sporo śniegu stopnieje, jednak nocne mrozy sprawią, że ów nadmiar wody na wielu drogach zmieni się w warstwę niebezpiecznego lodu. Tym bardziej, że ocieplenie nie potrwa długo.

Zima szykuje silniejsze natarcie. Wrócą mrozy i śnieg

Cieplej w ciągu dnia może być przez cały weekend oraz na początku przyszłego tygodnia. Potem jednak zima może odzyskać rezon.

Niewykluczone, że od przyszłego wtorku znowu zrobi się mroźnie w całej Polsce. Za dnia będą to wartości od -5 st. C na północnym wschodzie do zera lub minimalnego mrozu na zachodzie i południu.

Po weekendzie, a zwłaszcza pod koniec przyszłego tygodnia w większości kraju znowu doświadczymy poważnych mrozów WXCharts materiał zewnętrzny

Następne dni powinny przynieść jeszcze głębsze ochłodzenie. W drugiej połowie przyszłego tygodnia na Warmii, Mazurach i Suwalszczyźnie w ciągu dnia może być poniżej -10 stopni. Nocami trzeba się spodziewać kilkunastostopniowego mrozu, a lokalnie nie można wykluczyć wartości w okolicach -20 stopni.

Są to wartości zbliżone do obecnych, jednak pogoda może być jeszcze bardziej zimowa. Może tak być za sprawą opadów śniegu w wielu regionach, które w drugiej połowie przyszłego tygodnia powinny nam towarzyszyć przez kolejne dni z rzędu.

Pod koniec stycznia pokrywa śnieżna może się odbudować nie tylko na wschodzie, lecz również w zachodniej połowie Polski WXCharts materiał zewnętrzny

Taka "prawdziwa" zima może się utrzymać nawet do początku lutego. Do tego czasu średnie temperatury, szczególnie w północnej połowie Polski, mogą być o około dwa stopnie niższe od panujących zwykle o tej porze roku.

To oznacza, że po nieco cieplejszym okresie w okolicach weekendu powinniśmy się przygotować na powrót pełnoprawnej zimy, która może nam towarzyszyć przez kolejne tygodnie, a w lutym przynieść kolejne mrozy i opady śniegu.

Możliwe, że przynajmniej do początku lutego temperatury na północy będą znacznie niższe od średniej wieloletniej IMGW materiał zewnętrzny

Do prognoz na tak odległy termin trzeba jednak podchodzić z dużym dystansem, ponieważ są one obarczone dużym ryzykiem błędu. Sytuacja pogodowa w kolejnych dniach może się jeszcze znacząco zmienić. Lepiej sprawdzają się prognozy na okres nie dłuższy niż tydzień.

