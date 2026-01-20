Przygotujmy się na poważny zwrot w pogodzie. Chodzi nie tylko o temperaturę

Jakub Wojciechowski

Dni spokojnej pogody są policzone. Wkrótce znowu zacznie sypać śnieg, ale nie wszędzie. Wraz z postępującą odwilżą na południu popada również deszcz ze śniegiem i sam deszcz. Marznące opady mogą powodować tam niebezpieczną gołoledź. Za kilka dnie mrozy osłabną, jednak nocami w wielu miejscach wciąż może być kilkanaście stopni poniżej zera. Potem zrobi się jeszcze zimniej.

Samochód jadący w trudnych warunkach śnieżnej zamieci na tle dwóch map Polski ilustrujących prognozę pogody, z wyraźnym podziałem temperatur na północy i południu kraju.
Niedługo przed weekendem do Polski wróci śnieg. Na południu, gdzie zapanuje odwilż, popada również deszcz. Potem nadciągną silniejsze mrozyStanislaw Bielski/REPORTER/WXCHARTSmateriał zewnętrzny

W skrócie

  • W najbliższych dniach prognozowane są intensywne zmiany pogody, z odwilżą na południu i mrozami utrzymującymi się w pozostałych rejonach kraju.
  • Weekend przyniesie zarówno opady śniegu, jak i deszczu ze śniegiem oraz samego deszczu. Na południu pojawi się ryzyko gołoledzi.
  • Po krótkim ociepleniu od przyszłego tygodnia przewidywany jest powrót silniejszych mrozów i opadów śniegu w wielu regionach Polski.
Najbliższe półtora tygodnia to nie będzie spokojny okres. Jeszcze przed weekendem pogoda zacznie się dynamicznie zmieniać, jednak nie wszędzie będą to zmiany na lepsze. Odwilż wciąż rywalizować będzie z silnymi mrozami, które według prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w przyszłym tygodniu znów stopniowo zaczną się wzmacniać.

Nadchodzi cieplejszy weekend. Przyniesie śnieg i deszcz

Obecnie, mimo mrozów w większości kraju, pogoda jest dość przyjemna i słoneczna. W drugiej połowie tygodnia jednak sytuacja znacząco się zmieni.

W czwartek na zachodzie kraju wciąż będzie spokojnie i pogodnie, jednak w pozostałych miejscach pojawi się więcej chmur i tam wrócą słabe opady śniegu. Wciąż będzie przy tym bardzo zimno: w ciągu dnia miejscami na wschodzie i w centrum do -12, -10 stopni. Nawet na zachodzie będzie około jednego stopnia poniżej zera.

Prognoza pogody prezentująca mapy Polski z symbolami meteorologicznymi na najbliższe dni, przedstawiająca zmiany pogody, temperatur minimalnych i maksymalnych oraz prędkości wiatru dla każdego dnia osobno.
Pod koniec tygodnia do Polski wrócą opady śniegu, jednak na południu - gdzie zapanuje odwilż, spadnie też śnieg z deszczem i sam deszczIMGWmateriał zewnętrzny

W nocy siarczyste mrozy odczują mieszkańcy całego kraju: niemal wszędzie temperatura spadnie do około -10, a lokalnie do -13 st. C.

Im bliżej weekendu, tym zmiany w pogodzie będą większe. W piątek zachmurzenie swoim zasięgiem obejmie cały kraj, do wielu miejsc przynosząc opady śniegu. Mrozy zanotujemy we wszystkich regionach i wyniosą od -9, -4 do -2 stopni Celsjusza - prognozuje IMGW.

Koniec tego tygodnia zapowiada się intensywnie, z dużym zachmurzeniem i wieloma opadami. Na południu kraju będzie cieplej i tam może dochodzić do odwilży, więc opady śniegu zaczną przechodzić w deszcz ze śniegiem i sam deszcz.

Miejscami będą to opady marznące, powodujące gołoledź. Na drogach i chodnikach na południu kraju może więc być ślisko i niebezpiecznie. W pozostałych częściach Polski, głównie na północy i północnym śniegu w tym okresie popada śnieg.

    Jeśli sprawdzą się obecne prognozy, to południe kraju w weekend może doświadczyć w ciągu dnia dodatnich temperatur, które miejscami dojdą nawet do około 5-6 stopni Celsjusza.

    Kolorowa mapa pokazująca anomalię temperatury powietrza w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej, z zaznaczonymi miastami oraz obszarami o wyższych (czerwony, pomarańczowy) i niższych (niebieski) od normy temperaturach.
    W weekend na południu Polski zanotujemy wyraźną anomalię cieplną. To będzie najcieplejszy region krajuWXChartsmateriał zewnętrzny

    Taka odwilż może sprawić, że sporo śniegu stopnieje, jednak nocne mrozy sprawią, że ów nadmiar wody na wielu drogach zmieni się w warstwę niebezpiecznego lodu. Tym bardziej, że ocieplenie nie potrwa długo.

    Zima szykuje silniejsze natarcie. Wrócą mrozy i śnieg

    Cieplej w ciągu dnia może być przez cały weekend oraz na początku przyszłego tygodnia. Potem jednak zima może odzyskać rezon.

    Niewykluczone, że od przyszłego wtorku znowu zrobi się mroźnie w całej Polsce. Za dnia będą to wartości od -5 st. C na północnym wschodzie do zera lub minimalnego mrozu na zachodzie i południu.

    Mapa anomalii temperatury w Polsce i sąsiednich krajach z wyraźnymi strefami kolorystycznymi wskazującymi duży spadek temperatury w centralnej i północnej części kraju. W dolnej części widoczne logo strony internetowej oraz nazwy miast i rzek.
    Po weekendzie, a zwłaszcza pod koniec przyszłego tygodnia w większości kraju znowu doświadczymy poważnych mrozówWXChartsmateriał zewnętrzny

    Następne dni powinny przynieść jeszcze głębsze ochłodzenie. W drugiej połowie przyszłego tygodnia na Warmii, Mazurach i Suwalszczyźnie w ciągu dnia może być poniżej -10 stopni. Nocami trzeba się spodziewać kilkunastostopniowego mrozu, a lokalnie nie można wykluczyć wartości w okolicach -20 stopni.

    Są to wartości zbliżone do obecnych, jednak pogoda może być jeszcze bardziej zimowa. Może tak być za sprawą opadów śniegu w wielu regionach, które w drugiej połowie przyszłego tygodnia powinny nam towarzyszyć przez kolejne dni z rzędu.

    Kolorowa mapa Europy ilustrująca prognozowaną głębokość pokrywy śnieżnej na różnych obszarach, z intensywniejszymi odcieniami fioletu i bieli oznaczającymi większe nagromadzenie śniegu, widoczne szczególnie w Europie Wschodniej i Północnej. Nazwy wybra...
    Pod koniec stycznia pokrywa śnieżna może się odbudować nie tylko na wschodzie, lecz również w zachodniej połowie PolskiWXChartsmateriał zewnętrzny

    Taka "prawdziwa" zima może się utrzymać nawet do początku lutego. Do tego czasu średnie temperatury, szczególnie w północnej połowie Polski, mogą być o około dwa stopnie niższe od panujących zwykle o tej porze roku.

    To oznacza, że po nieco cieplejszym okresie w okolicach weekendu powinniśmy się przygotować na powrót pełnoprawnej zimy, która może nam towarzyszyć przez kolejne tygodnie, a w lutym przynieść kolejne mrozy i opady śniegu.

    Interaktywna mapa Polski przedstawiająca anomalię średniej temperatury powietrza w okresie kilku tygodni na tle lat 1991-2020, z wartościami liczbowymi pokazującymi odchylenia temperatury w różnych regionach dla poszczególnych tygodni.
    Możliwe, że przynajmniej do początku lutego temperatury na północy będą znacznie niższe od średniej wieloletniejIMGWmateriał zewnętrzny

    Do prognoz na tak odległy termin trzeba jednak podchodzić z dużym dystansem, ponieważ są one obarczone dużym ryzykiem błędu. Sytuacja pogodowa w kolejnych dniach może się jeszcze znacząco zmienić. Lepiej sprawdzają się prognozy na okres nie dłuższy niż tydzień.

