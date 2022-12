IMGW ostrzega, że wskutek tych niebezpiecznych zjawisk będzie bardzo ślisko na drogach oraz wystąpić mogą utrudnienia komunikacyjne.

Nie tylko zamiecie śnieżne. Fala arktycznych mrozów uderzy w Polskę

W nocy pojawią się przejaśnienia i rozpogodzenia, a wraz z nimi duże spadki temperatury. Z prognoz IMGW wynika, że temperatura minimalna wyniesie od -16 st. C w Zakopanem, -14 st. C w województwie świętokrzyskim i na Suwalszczyźnie, -12 st. C w Białymstoku, na Lubelszczyźnie i w centrum kraju. Najcieplej będzie na północnym wschodzie kraju, gdzie termometry pokażą -10 st. C. Wiatr będzie na ogół zmienny i umiarkowany.