W skrócie Marcin Przydacz zażądał od Michała Szczerby przeprosin oraz przekazania 30 tys. zł na cele charytatywne za "nieprawdziwe i pomawiające" słowa.

Spięcie wywołał wpis Szczerby, w którym pisał o rzekomych słowach Przydacza na temat wsparcia USA flotą morską sojuszników w cieśninie Ormuz.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

"W związku z nieprawdziwymi i pomawiającymi mnie twierdzeniami pan Michał Szczerba otrzymał już wezwanie do natychmiastowego zaprzestania naruszania moich dóbr osobistych i usunięcia ich skutków. Wzywam także do wpłaty odpowiedniej kwoty na Fundację Małych Stópek" - napisał Marcin Przydacz na platformie X, dołączając zdjęcia wezwania skierowanego do europosła KO.

Z pisma wynika, że sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP domaga się usunięcia krytycznego wobec niego wpisu, zamieszczenia na platformie X przeprosin przez Szczerbę oraz przekazania kwoty w wysokości 30 tys. złotych na cele charytatywne.

"Brak reakcji będzie powodował kolejne kroki. Nie zamierzam być biernym wobec kłamstw i pomówień" - dodał we wpisie Przydacz.

Rozwiń

Przydacz wzywa Szczerbę do przeprosin. Spięcie o słowa polityka w Polsat News

Spięcie między Michałem Szczerbą a Marcinem Przydaczem dotyczy wpisu europosła KO, który skrytykował wypowiedzi sekretarza stanu w Kancelarii Prezydenta RP.

Przydacz w programie "Polityczny WF z gościem" na antenie Polsat News stwierdził, że część zachodnich sojuszników, dysponujących odpowiednią flotą morską, powinna wesprzeć USA w odblokowaniu cieśniny Ormuz.

"Deklaracje Przydacza to igranie z ogniem. Najpierw namawiał rząd do wpłacenia miliarda dolarów na farsę, jaką okazała się Rada Pokoju, a teraz do udziału naszej marynarki w operacji w Iranie. To skrajna nieodpowiedzialność. PiS-ie, przestań czapkować i narażać życie polskich żołnierzy!" - napisał Szczerba, komentując wypowiedź politycznego konkurenta.

Szczerba sugerował tym samym, że Przydacz mówił o opcji zaangażowania polskich żołnierzy. Tymczasem sam sekretarz stanu w kancelarii prezydenta stwierdził, że obecnie amerykańska administracja nie oczekuje zaangażowania polskich żołnierzy. - Ani pan prezydent, ani mam wrażenie większość Polaków nie jest gotowa i nie chce tego typu zaangażowania - mówił Przydacz w Polsacie.

W podobnym tonie do europosła wypowiedział się również w poniedziałek premier Donald Tusk. "Ludzie PiS i Karola Nawrockiego chcą wplątać Polskę w wojnę na Bliskim Wschodzie. Nie pozwolę na to. Przydałby się wam, nie tylko dziś, kubeł zimnej wody na głowę" - napisał szef rządu w Poniedziałek Wielkanocny.

Do tego zarzutu odniósł się rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz, wskazując, że premier kłamie. "Donald Tusk postanowił wykorzystać świąteczną atmosferę do szerzenia kolejnych manipulacji w mediach społecznościowych" - pisał.

Poniżej skrócony fragment rozmowy z Marcinem Przydaczem w programie Polsat News "Polityczny WF z gościem":

Rozwiń

