- Inaugurujemy dzisiaj drugą edycję Campus Polska Przyszłości - powiedział podczas konferencji prasowej w Olsztynie prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. - Kolejny Campus ma dużo większy rozmach niż poprzedni - dodał.

- Po pierwsze chcemy rozmawiać o tych tematach, które często są pomijane w przestrzeni publicznej. O tych tematach, które naprawdę nurtują młode pokolenie - oznajmił wiceprzewodniczący PO. Trzaskowski stwierdził, że w trakcie Campusu poruszane będą ważne kwestie bezpieczeństwa oraz zagadnienia związane ze sztuczną inteligencją, a także potrzebą wsłuchiwania się w głos najmłodszych Polaków. - To właśnie im oddajemy głos, to oni będą dyktować nam tematy. To niesłychanie istotne - podkreślił.

Przewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy gościem Campusu Polska Przyszłości

Prezydent Warszawy wystosował podziękowania dla Donalda Tuska, Szymona Hołowni, Władysława Kosinaka-Kamsza. - Zaprosiłem także liderów Lewicy, ale niestety nie mogli być tutaj z nami - powiedział Trzaskowski. Wiceprzewodniczący PO przedstawił także gości specjalnych Campusu - ambasadora Stanów Zjednoczonych w Polsce, Marka Brzezińskiego oraz przewodniczącego Rady Najwyższej Ukrainy, Rusłana Stefanczuka.

- Przewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy to druga osoba w państwie. Nie było jeszcze w Polsce gościa tej miary od momentu, kiedy rozpoczął się konflikt. Bardzo się cieszę, że rozpocznie swoją wizytę w niedzielę właśnie tutaj na Campusie - podkreślił Rafał Trzaskowski.

Zdjęcie Rafał Trzaskowski w Olsztynie zapowiada Campus Polska Przyszłości / Tomasz Waszczuk / PAP

W trakcie debaty z ukraińskim marszałkiem poruszane będą przede wszystkim kwestie bezpieczeństwa. - To sprawa absolutnie kluczowa. Miejmy nadzieję, że będzie ona punktem zasadniczym wydarzenia - dodał prezydent Warszawy.

Campus Polska Przyszłości 2022 ponownie w Olsztynie

Campus Polska Przyszłości 2022 to druga edycja wydarzenia zapoczątkowana w zeszłym roku przez wiceprzewodniczącego Platformy Obywatelskiej, prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. W tegorocznym wydarzeniu weźmie udział 1300 młodych osób z Polski. W programie przewidziane jest 200 paneli dyskusyjnych.

Wśród ekspertów znajdą się przedstawiciele różnych środowisk - zarówno konserwatywnych, liberalnych, jak i lewicowych. "Uczestnictwo w Campusie daje możliwość zdobycia cennej i przydatnej wiedzy podczas spotkań z ekspertami oraz tworzy przestrzeń do otwartych dyskusji i wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami" - piszą organizatorzy na stronie internetowej wydarzenia.