W skrócie Przewodniczący KEP Tadeusz Wojda zapewnił o modlitwie za ofiary wypadku polskiego autokaru na Węgrzech, ich rodziny oraz osoby ranne.

W wypadku na węgierskiej autostradzie M3 śmierć poniosło 12 osób, a stan co najmniej 10 określany jest jako krytyczny; autokarem podróżowało 59 pielgrzymów z Podkarpacia wracających z Medjugorie.

Polskie władze skierują na Węgry specjalny samolot z przedstawicielami MSZ i służb medycznych, a prokuratura w Krośnie prowadzi śledztwo w sprawie wypadku.

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"Z wielkim bólem przyjąłem wiadomość o wypadku polskiego autokaru na Węgrzech, w którym dwanaście osób poniosło śmierć, a wiele innych zostało poważnie rannych" - czytamy w komunikacie przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski.

Abp Tadeusz Wojda podkreślił, że modli się o życie wieczne dla ofiar tragicznego zdarzenia oraz o szybki powrót do zdrowia dla poszkodowanych pielgrzymów.

Wypadek autokaru z Polakami. Abp Tadeusz Wojda reaguje

"Modlitwą obejmuję również rodziny zmarłych i poszkodowanych w wyniku wypadku autokarowego. Proszę Boga o dar ukojenia ich bólu, a także o siłę i nadzieję, które pomogą im przetrwać te niezwykle trudne chwile" - dodał przewodniczący KEP w dalszej części wpisu.

"Niech dobry Bóg przyjmie zmarłych do swego Królestwa, a rannym i ich bliskim udzieli potrzebnych łask" - zakończył abp Tadeusz Wojda.

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Wypadek autokaru na Węgrzech. Co wiemy?

Z informacji węgierskich i polskich służ wynika, że do tragicznego w skutkach wypadku doszło w nocy z soboty na niedzielę.

Około godziny 1 w nocy na węgierskiej autostradzie M3 w pobliżu miejscowości Mezőnagymihály pojazd z pielgrzymami w pewnym momencie zjechał z drogi, wpadł do rowu i dachował.

Autokarem podróżowało 59 osób. W wyniku wypadku zginęło 12 z nich, a stan co najmniej 10 określany jest jako krytyczny.

Interia ustaliła, że autokarem podróżowali pielgrzymi z Podkarpacia wracający z Medjugorie.

Wypadek autokaru z Polakami na Węgrzech. Tusk: Wyślemy samolot

Z nieoficjalnych ustaleń wynika, że kierowca najpewniej zasnął za kierownicą. Pracownicy podkarpackiego przewoźnika są przesłuchiwani przez węgierskie służby. Śledztwo w tej sprawie wszczęła także prokuratura w Krośnie, co potwierdził minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.

Polska wyśle na miejsce również swoich przedstawicieli, o czym poinformował szef rządu. "Podjąłem decyzję o wysłaniu na Węgry polskiego samolotu specjalnego z przedstawicielami MSZ i służb medycznych" - przekazał premier Donald Tusk

Wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że samolot, który uda się na Węgry, przygotowuje 1 Baza Lotnictwa Transportowego w Warszawie. Misja wyruszy międyz godziną 18 a 20 w niedzielę.

Ambasada w Budapeszcie uruchomiła infolinię w sprawie wypadku autokarowego: +36 20 472 9502. Korzystać z niej powinny wyłącznie osoby, które mają podejrzenie, że ich bliscy mogli brać udział w wypadku.



