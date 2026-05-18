W skrócie Dagmara Pawełczyk-Woicka poinformowała o rezygnacji z funkcji przewodniczącej Krajowej Rady Sądownictwa, wskazując na zabezpieczenie Trybunału Konstytucyjnego oraz brak reakcji Sejmu na decyzję TK.

Pawełczyk-Woicka złożyła rezygnację 15 maja i podkreśliła, że jej odejście wiąże się z koniecznością zwołania posiedzenia plenarnego KRS w celu wyboru nowego przewodniczącego.

W mediach społecznościowych przewodnicząca KRS odniosła się do sporów w Radzie, zwracając uwagę na działania sędziego Dariusza Zawistowskiego oraz dziękując za wsparcie i współpracę.

O swojej decyzji Dagmara Pawełczyk-Woicka poinformowała we wpisie na platformie X, precyzując, że rezygnację z funkcji złożyła 15 maja. Jak wyjaśniła, zwalnia stanowisko "szanując zabezpieczenie TK i zarazem brak reakcji Sejmu na to postanowienie".

Pawełczyk-Woicka podkreśliła przy tym, że brak przewodniczącego KRS oznacza obowiązek zwołania posiedzenia plenarnego przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego w celu wyboru nowego szefa Rady.

"Czy Pierwszy Prezes zwoła posiedzenie w składzie wybranym przez Sejm 15.05.2025 (z naruszeniem prawa), czy w składzie dotychczasowym pozostawiam do jego decyzji" - napisała Pawełczyk-Woicka.

Spór w KRS. Pawełczyk-Woicka: Bezczelni są i zuchwali!

W kolejnym wpisie przewodnicząca KRS odniosła się do sporu panującego w KRS.

"Słyszę, że Sędzia Dariusz Zawistowski zaczął wydawać pracownikom biura KRS polecenia. Nie jest uprawniony! Kompetencje pracodawcy wykonuje Szef Biura Rady! Bezczelni są i zuchwali!" - czytamy na platformie X.

Dagmara Pawełczyk-Woicka rezygnuje z funkcji przewodniczącej KRS

Dagmara Pawełczyk-Woicka już 8 maja przekazała w mediach społecznościowych, że ówczesne posiedzenie Krajowej Rady Sądownictwa było ostatnim, jakie poprowadziła. Przewodnicząca podziękowała wówczas współpracownikom i pogratulowała sędziemu Łukaszowi Piebiakowi nominacji na członka KRS.

"Dziękuję obywatelom za masowe poparcie mnie i moich przyjaciół, kandydatów stowarzyszenia "Prawnicy dla Polski" do KRS. Dziękuję KP PiS za rekomendację. Przede wszystkim jednak dziękuję moim bliskim za codzienne wsparcie. Czy wejdę do KRS czas pokaże. Jeżeli tak to obiecuję: nie zawiodę" - zareagował z kolei Łukasz Piebiak.

