W skrócie Karol Nawrocki utrzymuje pierwsze miejsce w nowym rankingu zaufania do polityków, a za nim są Władysław Kosiniak-Kamysz i Radosław Sikorski.

Krzysztof Bosak awansował na czwarte miejsce, notując najwyższy wynik w historii badania.

Największy spadek zaufania odnotowano u Przemysława Czarnka, a ranking zamyka Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

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Prezydentowi Karolowi Nawrockiemu ufa 51,3 proc. respondentów ("zdecydowanie ufam" - 26,1 proc., "raczej ufam" - 25,2 proc.) - wynika z nowego sondażu IBRiS dla Onetu.

Wynik ten oznacza spadek o 3,5 pkt proc. w porównaniu z poprzednim badaniem tej pracowni. Głowie państwa nie ufa 41,6 proc. ankietowanych ("zdecydowanie nie ufam" - 31,9 proc., "raczej nie ufam" - 9,7 proc.).

Karol Nawrocki liderem, dalej Kosiniak-Kamysz i Sikorski. Ranking zaufania

Na drugim miejscu podium plasuje się wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Pozytywne zdanie o polityku ma 42,3 proc. badanych ("zdecydowanie ufam" - 16 proc., "raczej ufam" - 26,3 proc.). Z badania wynika, że to o 7,4 pkt proc. więcej niż w czerwcu, co oznacza, że to najlepszy wynik szefa MON od października 2025 roku.

Negatywną opinię o liderze ludowców ma 45 proc. respondentów ("zdecydowanie nie ufam" - 29,9 proc., "raczej nie ufam" - 15,1 proc.).

Podium zamyka wicepremier i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, któremu ufa 41,5 proc. ankietowanych ("zdecydowanie ufam" - 22,3 proc., "raczej ufam" - 19,2 proc.). Wynik jest niższy o 1,1 pkt proc. w porównaniu z poprzednim czerwcowym sondażem.

Z kolei szefowi MSZ nie ufa 49,7 proc. badanych ("zdecydowanie nie ufam" - 34,7 proc., "raczej nie ufam" - 15 proc.).

Krzysztof Bosak z największym wzrostem zaufania. Historyczny wynik

Największa zmiana widoczna jest za podium. W nowym rankingu największy wzrost zaufania notuje współlider Konfederacji Krzysztof Bosak. Polityk ma 39,9 proc. pozytywnych wskazań ("zdecydowanie ufam" - 16,9 proc., "raczej ufam" - 23 proc.).

Wynik ten jest o 10 pkt proc. wyższy niż miesiąc temu. Onet zaznacza, że to najlepszy wynik Bosaka w historii badania.

Wicemarszałkowi Sejmu nie ufa 46,4 proc. respondentów ("zdecydowanie nie ufam" - 23,2 proc., "raczej nie ufam" - 23,2 proc.).

Donald Tusk przed Mateuszem Morawieckim. Najnowszy sondaż

Z piątą lokatą plasuje się premier Donald Tusk, któremu ufa 35,5 proc. badanych (o 2,6 pkt proc. mniej w porównaniu z sondażem z czerwca).

Na kolejnym miejscu jest marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty z wynikiem 32,5 proc. (3,5 pkt proc. mniej). Podobny rezultat uzyskał były premier, lider stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusz Morawiecki, któremu ufa 32,3 proc. ankietowanych (3 pkt proc. mniej niż w czerwcu).

Piotr Zgorzelski zebrał 30,5 proc. pozytywnych opinii (wzrost o 2,3 pkt proc.), a kolejny z liderów Konfederacji Sławomir Mentzen - 26,8 proc. (wzrost o 3,4 pkt proc.).

"Kryzys zaufania" u Czarnka. Największy spadek w nowym rankingu

Pierwszą "dziesiątkę" zamyka Jarosław Kaczyński. Prezesowi PiS ufa 26 proc. respondentów (spadek o 2,8 pkt proc.). Za nim jest lider Konfederacji Korony Polskiej Grzegorz Braun z wynikiem 24,9 proc. (wzrost o 1,2 pkt proc.)

Wzrost zaufania (o 6,1 pkt proc.) zanotował także współzałożyciel Partii Razem Adrian Zandberg, któremu ufa 24,5 proc. zapytanych osób. Z kolei spadek (o 1,7 pkt proc.) widoczny jest u ministra cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego, któremu ufa 21,9 proc. badanych.

Według Onetu "kryzys zaufania" wyłania się z opinii zebranych na temat Przemysława Czarnka. Kandydatowi PiS na premiera ufa 21,6 proc. respondentów (spadek o 6,4 pkt proc.).

Przedostatnie miejsce zajmujeSzymon Hołownia z wynikiem 18,4 proc. a ranking zamyka minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, o której pozytywne zdanie ma 10,4 proc. ankietowanych (spadek o 5,3 pkt proc.).

Sondaż został zrealizowany w dniach 24-25 lipca metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI) na próbie badawczej 1,1 tys. dorosłych Polaków.





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