Przetasowania tuż za podium, KO bez powodów do radości. Jest nowy sondaż

W skrócie Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, najwięcej głosów w sondażu uzyskałaby Koalicja Obywatelska.

W Sejmie znalazłoby się jeszcze pięć innych partii, w tym Prawo i Sprawiedliwość, Konfederacja, Nowa Lewica, Konfederacja Korony Polskiej oraz Rozwój Plus.

Suma poparcia dla ugrupowań prawicowych w badaniu wynosiła 48,93 proc., a centrolewica zdobyłaby przewagę dopiero po dołączeniu wyników Partii Razem, PSL i Polski 2050.

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Poparcie dlaKoalicji Obywatelskiej zadeklarowało 33,34 proc. badanych - wskazują wyniki ankiety Instytutu Badań Pollster, opublikowanej w czwartek. Wyraźnie wyższa jest jednocześnie suma głosów, którą wyborcy oddaliby na partie prawicowe.

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Za ugrupowaniem Donalda Tuska niezmiennie plasuje się Prawo i Sprawiedliwość. Na partię Jarosława Kaczyńskiego zagłosowałoby 22,23 proc. respondentów. Podium zamyka Konfederacja Wolność i Niepodległość z poparciem na poziomie 13,54 proc.

Na czwartym miejscu nieznaczną przewagę nad Konfederacją Korony Polskiej Grzegorza Brauna zdobywa Nowa Lewica. Głos na pierwszą z nich oddałoby 8,02 proc. badanych, poparcie dla drugiej zadeklarowało 8,23 proc. respondentów.

Próg wyborczy przekracza w sondażu jeszcze jedno ugrupowanie - Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego z wynikiem 5,14 proc. Stowarzyszenie funkcjonuje obecnie jako klub parlamentarny, a jego lider zapowiedział zarejestrowanie partii najpóźniej do 15 października.

Razem i PSL pod progiem. Blok prawicowy z wyraźną przewagą nad KO

Gdyby wybory odbywały się w najbliższą niedzielę, do Sejmu nie weszłaby Partia Razem. Głos na ugrupowanie oddałoby 4,06 proc. ankietowanych. Niżej plasuje się Polskie Stronnictwo Ludowe z wynikiem 3,31 proc. i Polska 2050, którą wybrałoby 1,66 proc. badanych.

Zestawienie zamyka Unia Centrum z marginalnym poparciem na poziomie 0,33 proc. Żadnej ze wskazanych partii nie wybrałoby 0,14 proc. respondentów.

"SE" zwraca uwagę, że blok partii prawicowych poparła łącznie niemal połowa ankietowanych. Suma wyników PiS, obu Konfederacji oraz Rozwoju Plus wynosi 48,93 proc. Połączone poparcie dla KO i Nowej Lewicy sumuje się do 41,57 proc. głosów.

Przewagę nad ugrupowaniami prawicowymi udałoby się centrolewicy zyskać dopiero przy dołączeniu wyników Partii Razem, PSL oraz Polski 2050, co dałoby sumę 50,93 proc. głosów.

Badanie przeprowadził Instytut Badań Pollster dla "Super Expressu" w dniach 1-2 września na próbie 1008 dorosłych Polaków.



