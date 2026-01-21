W skrócie W pomieszczeniach Biura Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych prowadzone są czynności z udziałem prokuratorów i policji w związku ze śledztwem dotyczącym możliwego ukrywania dokumentów.

Czynności nie dotyczą bezpośrednio Krajowej Rady Sądownictwa, choć biuro rzecznika mieści się w udostępnionej przez KRS części budynku.

Przed przeszukaniem w Sejmie odbyła się debata nad projektem tzw. ustawy praworządnościowej.

- Jest to postanowienie o żądaniu wydania rzeczy i o przeszukaniu - przekazała rzeczniczka prasowa Prokuratura Generalnego Anna Adamiak.

- To postępowanie zostało wszczęte z uwagi na zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa z 28 marca 2025 roku, a dotyczy ukrywania dokumentów poprzez ich niewydawanie, czyli odmowę wydania dokumentów, a także powoływanie się na pełnioną funkcję w sytuacji, kiedy tej funkcji osoby nie sprawują - dodała Adamiak.

Warszawa. Przeszukanie w pomieszczeniach Biura Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych

Rzeczniczka zaznaczyła także, że przeszukiwanie nie odbywa się w Krajowej Radzie Sądownictwa (KRS), lecz w udostępnionych przez radę pomieszczeniach Biura Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych.

Z tego powodu prowadzone przez prokuraturę działania nie wpływają na funkcjonowanie KRS, której siedziba mieści się przy ulicy Rakowieckiej w Warszawie.

- Z uwagi na to, że właśnie ten organ, czyli Krajowa Rada Sądownictwa udostępnia przy ulicy Rakowieckiej 30 w Warszawie pomieszczenia dla biura rzecznika - zresztą organ ten zajmuje również część tego budynku - nie oznacza, że działania podejmowane w tej chwili przez prokuratora w postępowaniu są skierowane wobec Krajowe Rady Sądownictwa - wyjaśniła rzeczniczka prasowa Prokuratura Generalnego.

- Materiał dowodowy zgromadzony w tym postępowaniu pozwolił na dokonanie ustaleń, że osoby, które zostały odwołane z funkcji rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych oraz jego zastępcy, pomimo ich odwołania, a więc utraty możliwości sprawowania tych funkcji, nadal podejmują czynności jako osoby nieuprawnione - dodała Adamiak.

Ze względu na pojawiające się w przestrzeni medialnej sprzeczne informacje na temat przeszukania Anna Adamiak zaapelowała podczas konferencji prasowej o zachowanie "dbałości w przekazywaniu rzetelnych informacji".

Policjanci weszli do budynku KRS przy ulicy Rakowieckiej

Przypomnijmy, że w środę stołeczni policjanci w obecności przedstawicieli prokuratury weszli do budynku przy ul. Rakowieckiej. Na miejscu dla mediów jeden z policjantów zapewnił, że "dostęp do budynku odbył się z poszanowaniem prawa".

Komenda Stołeczna Policji przekazała wówczas na platformie X, że "działania zostały podjęte na podstawie postanowienia prokuratora. Czynności policji realizowane są wyłącznie w zakresie określonym przez prokuratora i pod jego nadzorem. Są one prowadzone w sposób możliwie najmniej uciążliwy dla funkcjonowania instytucji".

Do sprawy na tej samej platformie odniosła się także KRS. "Policja i prokuratorzy znowu pojawili się w siedzibie KRS. Czyżby po akta dyscyplinarne sędziów? To pierwszy efekt dzisiejszej prezentacji 'ustawy praworządnościowej' w Sejm przez szefa MS?" - napisano.

Sejm. Debata nad rządowym projektem tzw. ustawy praworządnościowej

Dodajmy, że chwilę przed rozpoczęciem przeszukania w Sejmie odbyła się burzliwa debata nad rządowym projektem tzw. ustawy praworządnościowej, której celem jest uregulowanie statusu sędziów powołanych z udziałem Krajowej Rady Sądownictwa po 2018 roku.

W jej trakcie doszło do ostrej wymiany argumentów pomiędzy przedstawicielami KRS a ministrem sprawiedliwości Waldemarem Żurkiem.

Szefowa Krajowej Rady Sądownictwa Dagmara Pawełczyk-Woicka stwierdziła wówczas z sejmowej mównicy, że proponowane rozwiązania godzą w fundamenty porządku konstytucyjnego.

- Ten projekt, który został przedłożony do Sejmu, to dzieło szaleństwa. Powiedzieć, że jest niekonstytucyjny, to nic nie powiedzieć - powiedziała i zaznaczyła, iż jest "alogiczny oraz sprzeczny wewnętrznie".

