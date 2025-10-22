W skrócie Jarosław Kaczyński został wezwany na przesłuchanie w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie jako świadek w sprawie wyborów korespondencyjnych z 2020 roku.

Prezes PiS ocenia swoje przesłuchanie jako element szerszej operacji politycznej i krytykuje obecną władzę, zarzucając jej popełnianie przestępstw.

Sprawa dotyczy nieudanych wyborów korespondencyjnych przeprowadzonych podczas pandemii COVID-19, a zarzuty usłyszał już były premier Mateusz Morawiecki.

Jarosław Kaczyński chwilę przed godz. 10:00 pojawił się przed siedzibą Prokuratury Okręgowej w Warszawie, gdzie wkrótce odbędzie się jego przesłuchanie w związku z wyborami kopertowymi.

Prezes PiS został zapytany przez dziennikarzy, jak ocenia sytuację jego wezwania na przesłuchanie. - Traktuję to jako element operacji, która mam nadzieję, że kiedyś będzie rozliczona przez sądy - mówił.

Kaczyński dodał też, że "obecna władza popełnia przestępstwa".

Wybory korespondencyjne. Jarosław Kaczyński wezwany na przesłuchanie do prokuratury

Rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie Piotr Antoni Skiba w ubiegły poniedziałek przekazał w rozmowie z Interią, że w sprawie wyborów kopertowych Jarosław Kaczyński jest "jedną z osób branych pod uwagę jako konieczny do przesłuchania świadek". W maju ubiegłego roku prezes PiS zeznawał w tej sprawie także przed sejmową komisją śledczą.

Sprawa dotyczy organizacji wyborów kopertowych w 2020 roku, w tracie pandemii COVID-19. Ostatecznie głosowanie w taki sposób nie doszło do skutku, a wybory przeprowadzono 28 czerwca w lokalach.

W lutym, w ramach prowadzonego przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie postępowania, zarzuty przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków usłyszał były premierMateusz Morawiecki.

Prokuratura zarzuca byłemu szefowi rządu, że gdy pełnił funkcję, przekroczył uprawnienia i podjął działania w celu przygotowania i przeprowadzenia wyborów prezydenckich 10 maja 2020 roku w trybie wyłącznie korespondencyjnym bez podstawy prawnej.

