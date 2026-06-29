Przesłuchanie lekarza Emila Jędrzejewskiego. Drugie podejście prokuratury

Patryk Idziak

Patryk Idziak

Aktualizacja

O godz. 9 rozpocznie się przesłuchanie Emila Jędrzejewskiego w prokuraturze. Lekarz po przybyciu na miejsce zignorował pytania dziennikarzy o to, kto będzie go reprezentował. Poprzednio sygnalista w sprawie warszawskiego Szpitala Południowego nie chciał zeznawać bez pełnomocnika.

Lekarz Emil Jędrzejewski przed przesłuchaniem w prokuraturze
Lekarz Emil Jędrzejewski przed poniedziałkowym przesłuchaniem w prokuraturzePaweł Supernak PAP

W skrócie

  • O godzinie 9 ma odbyć się przesłuchanie Emila Jędrzejewskiego, który wcześniej odmówił składania zeznań bez pełnomocnika.
  • Emil Jędrzejewski w wywiadzie zarzucił istnienie wadliwych procedur i błędów medycznych w Szpitalu Południowym.
  • Pełnomocnik lekarza Dawida Kacprzyka, Jacek Dubois, wiąże oskarżenia Jędrzejewskiego z osobistym konfliktem lekarzy oraz okolicznościami zwolnienia Jędrzejewskiego ze szpitala.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii, otwiera się w nowym oknie

Były ordynator oddziału chirurgii Szpitala Południowego Emil Jędrzejewski w minioną środę stawił się w warszawskiej prokuraturze okręgowej po informacjach, które poprzedniego wieczoru przedstawił w wywiadzie dla Kanału Zero. Odmówił jednak odpowiedzi na pytania śledczych. - Świadek zakomunikował, że nie chce zeznawać bez udziału pełnomocnika - poinformował rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Piotr Antoni Skiba.

Kolejne przesłuchanie zaplanowano na poniedziałek - ma rozpocząć się o godz. 9. Jędrzejewski przybył do siedziby prokuratury niecałe pół godziny przed czasem, jednak zignorował pytania dziennikarzy.

Artykuł będzie aktualizowany.

Zobacz również:

Dawid Kacprzyk, zdjęcie z 2024 roku
Polska

Nie miesiące, a lata. Kubeł zimnej wody w sprawie Dawida Kacprzyka

Justyna Kaczmarczyk
Jolanta Kamińska
Justyna Kaczmarczyk, Jolanta Kamińska

Afera ze Szpitalem Południowym. Przesłuchanie Emila Jędrzejewskiego

We wspomnianym wywiadzie lekarz informował, że na SOR-ze Szpitala Południowego w Warszawie występowały wadliwe procedury medyczne. W wyniku błędów lekarskich miało dochodzić do powikłań pacjentów, które w niektórych przypadkach prowadziły do śmierci. W rozmowie bezpośrednio za takie sytuacje obwiniał lekarza Dawida Kacprzyka.

Wcześniej portal Zero ujawnił, że lekarz Dawid Kacprzyk jako koordynator rzeczonego SOR-u, a także były już warszawski radny Koalicji Obywatelskiej, miał w trakcie specjalizacji zarobić w ubiegłym roku 1,6 mln zł. Dziennikarze ustalili, że na prowadzonym przez niego oddziale politycy KO mieli być przyjmowani bez kolejki.

W miniony poniedziałek wszczęto dwa śledztwa w sprawie Szpitala Południowego. Pierwsze dotyczy oszustwa na kwotę ponad pół miliona złotych, drugie natomiast - nadużycia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego; naruszenia zasad triażu.

Zobacz również:

Dorota Gawryluk i Jan Wróbel w "Kalejdoskopie Wydarzeń"
Polska

Afera w Szpitalu Południowym. Reakcja premiera pod lupą. "Było błędem"

Maria Literacka
Maria Literacka

Kontrowersje po wywiadzie. W tle rzekomy konflikt lekarzy

Wywiad z Jędrzejewskim w Kanale Zero skomentował Jacek Dubois, pełnomocnik Dawida Kacprzyka. - Oczywiście to, co mówi pan Jędrzejewski, jest czymś irracjonalnym. Zarzuca mojemu klientowi spowodowanie śmierci w zdarzeniach, w których sam nie uczestniczył i których nie widział - stwierdził w radiu TOK FM.

Według pełnomocnika Kacprzyka oskarżenia Jędrzejewskiego wynikają z osobistego konfliktu między lekarzami.

- SOR potrzebował wielokrotnie pomocy i proszono ordynatora chirurgii o pomoc. Konflikt eskaluje, szpital składa doniesienie do prokuratury. W efekcie tego konfliktu pan Jędrzejewski zostaje zwolniony, to wszystko jest podłożem całej sytuacji - mówił Dubois.

Jak opisywała "Gazeta Wyborcza", Jędrzejewski twierdził, że został zwolniony z powodu zgłaszania nieprawidłowości w szpitalu. Szpital utrzymywał jednak, że zwolnienie wynikło z jego własnych rozliczeń finansowych. "Chodziło o nieprawidłowości w rozliczeniach z NFZ, wszczynanie konfliktów i próbę wyłudzenia kilkuset tysięcy złotych" - podała gazeta.

Zobacz również:

Jolanta Sobierańska-Grenda, minister zdrowia
Polska

Nowy sondaż po aferze w Szpitalu Południowym. Polacy zabrali głos

Karol Płatek
Karol Płatek


Maciej Wilk w "Gościu Wydarzeń". Za co chcą odwołać Trzaskowskiego?Polsat News

Najnowsze