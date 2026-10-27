W skrócie Sąd Okręgowy w Warszawie wyznaczył termin przesłuchania prezydenta Karola Nawrockiego na 18 stycznia 2027 roku w procesie cywilnym przeciwko właścicielowi Onetu.

Sprawa dotyczy artykułu z 2025 roku, w którym opisano domniemane związki Nawrockiego z procederem stręczycielstwa w Grand Hotelu w Sopocie.

Podczas wtorkowej rozprawy była współpracownica Nawrockiego zeznała, że w przeszłości słyszała od niego propozycję czerpania korzyści z nierządu.

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Warszawski Sąd Okręgowy na 18 stycznia 2027 roku wyznaczył we wtorek termin przesłuchania prezydenta Karola Nawrockiego w procesie cywilnym o ochronę dóbr osobistych przeciwko właścicielowi portalu Onet.

Chodzi o opublikowany w maju 2025 roku artykuł pt. "Karol Nawrocki i tajemnice Grand Hotelu".

Karol Nawrocki będzie zeznawał w sądzie. Jest termin

Według tego materiału Nawrocki - gdy około dwudziestu lat temu pracował jako ochroniarz w sopockim Grand Hotelu - miał uczestniczyć w procederze stręczycielstwa. Jak wskazywał Onet, informację w tej sprawie przekazać mieli ówcześni koledzy Nawrockiego z hotelowej ochrony.

We wtorek sąd zdecydował o odroczeniu rozprawy do 18 stycznia 2027 roku. Wówczas zeznania w charakterze strony ma złożyć Karol Nawrocki. Rozprawa ta ma odbyć się w trybie hybrydowym.

Zajmująca się sprawą sędzia Aleksandra Orzechowska zobowiązała prezydenta do osobistego stawiennictwa na styczniowej rozprawie - stacjonarnie lub w trybie zdalnym, pod rygorem "pominięcia dowodu z jego zeznań w razie nieusprawiedliwionego niestawiennictwa".

"Karol Nawrocki i tajemnice Grand Hotelu". Co opisał Onet?

26 maja 2025 roku, w czasie kampanii przed wyborami prezydenckimi, portal Onet opublikował tekst autorstwa Andrzeja Stankiewicza i Jacka Harłukowicza pt. "Karol Nawrocki i tajemnice Grand Hotelu".

Po publikacji materiału Nawrocki - wówczas jeszcze kandydat na prezydenta - zapowiedział pozew w trybie cywilnym i złożenie prywatnego aktu oskarżenia w trybie karnym za - jak oświadczył - "stek kłamstw i nienawiści".

Szef działu prawnego spółki Ringier Axel Springer Polska Jakub Kudła informował PAP, że w pozwie zwrócono uwagę m.in. na naruszenie czci i godności Nawrockiego. Dodał, że prezydent domaga się od spółki opublikowania przeprosin.

Rozprawa z pozwu Nawrockiego. Zeznania byłej współpracownicy

We wtorek przed warszawskim sądem okręgowym odbyła się kolejna rozprawa w toczącym się od połowy września procesie o naruszenie dóbr osobistych z pozwu Karola Nawrockiego przeciwko spółce RASP.

Zeznania przed sądem w charakterze świadka złożyła jedna z informatorek autorów opublikowanego przez Onet tekstu, była współpracownica Nawrockiego.

Kobieta opisała sytuację, której była świadkiem podczas pełnienia dyżuru w okolicach recepcji Grand Hotelu. Zrelacjonowała rozmowę, w której Nawrocki miał powiedzieć jej o "procederze sprowadzania prostytutek" dla gości.

- Zauważyłam, że Karol wchodzi do hotelu wraz z kobietą i mężczyzną, co już było dosyć nietypowe, ponieważ my raczej nie (…) wprowadzaliśmy gości do hotelu - mówiła. Następnie - jak dodała - widziała, że Nawrocki wsiadł z tymi osobami do windy i udał się z nimi na piętra, gdzie znajdowały się pokoje dla gości.

Świadek zaznaczyła, że ta sytuacja bardzo ją zdziwiła. Oceniła przy tym, że zarówno Nawrocki, jak i towarzyszące mu osoby, zachowywali się swobodnie.

Kobieta mówiła, że gdy Nawrocki wrócił w okolice recepcji, zapytała go, o co chodziło w sytuacji, którą widziała. - Karol tylko odpowiedział, że można sobie dorobić, wprowadzając dziewczyny do gości i jeśli miałabym ochotę też mogłabym się przyłączyć - zeznała świadek.

Podkreśliła, że odpowiedź Nawrockiego ją zszokowała, w związku z czym odmówiła mu "w dość ostrych i prześmiewczych słowach".

Świadek oceniła, że wygląd towarzyszącej Nawrockiemu kobiety nie zasugerował jej, kim jest. Twierdzenie, że była to prostytutka oparła zaś - jak mówiła - na swojej rozmowie z Nawrockim.

Karol Nawrocki i sprawa Grand Hotelu. Toczy się proces

We wtorek sąd okręgowy zobowiązał redaktora naczelnego Onetu Bartosza Węglarczyka oraz autorów tekstu "Karol Nawrocki i tajemnice Grand Hotelu" do przekazania do akt ewentualnych nagrań rozmów dziennikarzy z dwojgiem ich informatorów, którymi byli dawni ochroniarze sopockiego hotelu.

Sąd przychylił się w ten sposób do wniosku jednego z pełnomocników Karola Nawrockiego mec. Bogusława Kosmusa.

Adwokat zwrócił uwagę, że nagrania te byłyby istotne dla ustalenia przebiegu kontaktu autorów spornego materiału z tymi informatorami. Dodał, że pozwoliłyby one także stwierdzić, czy dziennikarze próbowali weryfikować uzyskane od swoich rozmówców informacje i czy dochowali przy tym należytej staranności.

Proces cywilny z pozwu Karola Nawrockiego przeciwko spółce Ringier Axel Springer Polska - właścicielowi portalu Onetu - toczy się przed Sądem Okręgowym w Warszawie od połowy września. Do stołecznego sądu rejonowego trafił także prywatny akt oskarżenia przeciwko autorom publikacji dotyczący zniesławienia.



