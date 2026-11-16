"Przesłanki wstrzymania realizacji zleceń płatniczych TK". Komunikat NBP

Narodowy Bank Polski w komunikacie odniósł się do sytuacji z 30 października, kiedy to Anna Korwin-Piotrowska ogłosiła przejęcie kierownictwa nad Trybunałem Konstytucyjnym i odsunięcie prezesa TK Bogdana Święczkowskiego oraz wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego.

Jak wyjaśniono, w związku z tymi wydarzeniami i konfliktem wokół kwestii reprezentacji TK, w Departamencie Prawnym NBP przeprowadzono analizę prawną sytuacji NBP jako banku prowadzącego rachunki Trybunału Konstytucyjnego.

"W wyniku tej analizy wypracowane zostało stanowisko, zgodnie z którym zachodzą przesłanki wstrzymania realizacji przez NBP zleceń płatniczych dokonywanych przez Trybunał Konstytucyjny" - przekazano.

NBP o sytuacji Trybunału Konstytucyjnego

NBP zaznaczyło jednocześnie, że nie jest właściwym podmiotem do rozstrzygnięcia sporu dotyczącego kierowania Trybunałem Konstytucyjnym. "Kwestia ta ma jednak dla NBP podstawowe znaczenie z punktu widzenia ustalenia osób uprawnionych do dysponowania środkami TK zgromadzonymi na rachunkach bankowych prowadzonych przez NBP" - podkreślono.

"W tym stanie rzeczy, niezbędne stało się wypracowanie oceny prawnej zaistniałego stanu faktycznego" - wyjaśnili przedstawiciele NBP w komunikacie.

Analizy przeprowadzonej w Departamencie Prawnym NBP dokonano "wyłącznie dla potrzeb ustalenia sytuacji NBP jako strony umowy rachunku bankowego zawartej z TK".

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