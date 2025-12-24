Przesłanie Episkopatu Polski na święta. Arcybiskup wygłosił orędzie

Abp Józef Kupny wygłosił orędzie z okazji Bożego Narodzenia. - Syn Boży przynosi światu pokój i przebaczenie tak potrzebne nie tylko w relacjach międzynarodowych, ale także w naszym społeczeństwie - powiedział duchowny. Zwracając się do wiernych nawiązał równiez do 60. rocznicy słowa biskupów polskich do niemieckich.

Duchowny w czarnej sutannie i fioletowej piusce stoi na zewnątrz, w tle rozmazane postacie i flagi potęgujące uroczysty charakter sceny.
Zastępca przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski abp Józef Kupny Krzysztof ZatyckiAgencja FORUM

W wyemitowanym na antenie Telewizji Polskiej w Wigilię Bożego Narodzenia orędziu zastępca przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski abp Józef Kupny nawiązał do obchodzonej w tym roku 60. rocznicy słowa biskupów polskich do niemieckich z 1965 r., kiedy padło przełomowe zdanie: "Przebaczamy i prosimy o przebaczenie".

Orędzie arcybiskupa w telewizji. "Dziecina, przynosi światu pokój i przebaczenie"

- Orędzie pojednania doskonale wpisuje się w tajemnicę Bożego Narodzenia. Boży Syn, ta mała bezbronna Dziecina, przynosi światu pokój i przebaczenie, tak bardzo potrzebne w tym niespokojnym czasie. Potrzebne nie tylko w relacjach międzynarodowych, ale również wewnątrz naszego społeczeństwa, narodu i w naszych sercach - powiedział abp Kupny.

    Zaznaczył, że w "duchu wdzięczności, życzliwości, radości i wyciągniętych do siebie rąk w geście przebaczenia spełnia się Boże Narodzenie". Jak ponadto przyznał, choć w Kościele katolickim kończy się Rok Jubileuszowy, to jednak "nie oznacza, że zgaśnie nadzieja", którą przynosi Chrystus.

    Boże Narodzenie. Abp Józef Kupny złożył życzenia świąteczne

    - Życzę państwu i wszystkim rozsianym na całym świecie rodakom oraz tym, którzy znaleźli w naszym kraju swój drugi dom, by ten świąteczny czas stał się źródłem niegasnącej nadziei. Niech ona nam towarzyszy teraz i w nadchodzącym nowym roku - powiedział.

      Podkreślił, że "nie ma miejsca świętszego niż ludzkie serce otwarte na Boga". - Każda bezinteresowna pomoc, wiara i troska o drugiego człowieka stają się owocami przyjścia na świat Jezusa - powiedział.

      - Przez to, co niewinne, małe, nieskalane i na pozór słabe, (Bóg - red.) zachęca nas do wyciągania ręki do bliźniego, do osób chorych, cierpiących, bezdomnych i samotnych. Tylko tak można zmieniać świat na lepsze - przekonywał.

