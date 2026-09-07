Przerwali konferencję Włodzimierza Czarzastego. Weszli z transparentem

W skrócie Konferencja prasowa Włodzimierza Czarzastego została przerwana podczas spotkania poświęconego bezpieczeństwu klimatycznemu przez osoby z transparentem z hasłem dotyczącym klimatu.

Protestujący zadali pytania o przyszłe działania w kwestii klimatycznej oraz czy zagadnienie trafi do rozmów z premierem Donaldem Tuskiem i rządem, a Czarzasty zadeklarował przekazanie głosów uczestników debaty premierowi.

W Sejmie odbywa się Narodowa Debata o Bezpieczeństwie Klimatycznym Polek i Polaków, gdzie uczestniczą przedstawiciele różnych resortów i poruszane są tematy dotyczące przygotowania państwa na skutki zmian klimatu.

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Do incydentu doszło podczas konferencji Włodzimierza Czarzastego w Sejmie. W trakcie wystąpienia marszałka pojawiły się osoby z transparentem, przerywając konferencję.

"Ogarnijcie klimat" - głosił napis prezentowany za plecami marszałka Sejmu.

Protestujący podziękowali marszałkowi za zorganizowanie debaty poświęconej bezpieczeństwu klimatycznemu. Pytali jednocześnie, jakie będą kolejne działania i czy temat zostanie podjęty m.in. w rozmowach z premierem Donaldem Tuskiem oraz przedstawicielami rządu.

Przerwali konferencję Włodzimierza Czarzastego. Marszałek odpowiedział

- Dobrze, już wam odpowiadam, tylko mam niezręczność, bo muszę mówić do kamer. To chodźcie tu bliżej. Będziemy razem w kamerach - odpowiedział Czarzasty.

Marszałek wyjaśnił, że konferencja klimatyczna została zorganizowana w związku z działaniami koalicji klimatycznej oraz apelem Polskiej Akademii Nauk. Zwrócił uwagę, że temat zmian klimatu został w ostatnim czasie zepchnięty na dalszy plan przez inne wydarzenia.

- Zauważcie, że inne sprawy, ważne sprawy, wojny, konflikty, bezpieczeństwo militarne nas pochłonęły. Dzisiaj płynie bardzo poważny sygnał z Sejmu, że to jest bardzo poważna sprawa - mówił.

Czarzasty zapewnił, że w zależności od rekomendacji płynących ze spotkania podejmowane będą kolejne działania. Zapowiedział również, że głos uczestników debaty zostanie przekazany premierowi.

- Jak już w Sejmie temat ruszyliśmy, jak witamy dzisiaj najwybitniejsze autorytety z tej branży i z tej sfery, to nie można sobie na to pozwolić, żeby głos tych autorytetów nie dotarł również do pana premiera - powiedział marszałek.

Debata o bezpieczeństwie klimatycznym w Sejmie

W poniedziałek w Sejmie odbywa się Narodowa Debata o Bezpieczeństwie Klimatycznym Polek i Polaków. Otwierając wydarzenie, Czarzasty przekonywał, że zmiany klimatyczne nie powinny być traktowane jako problem odległej przyszłości.

- Klimat przestaje być abstrakcją, kiedy zaczynamy mówić o ludziach, bezpieczeństwie, bezpieczeństwie naszych portfeli i o tym, co widzimy za oknem - mówił marszałek Sejmu.

Czarzasty wskazywał, że państwo powinno zarówno dążyć do spowolnienia zmian klimatycznych, jak i przygotowywać się na ich skutki.

W programie poniedziałkowej debaty znalazły się m.in. panele "Obywatele i gospodarka" oraz "Państwo", a w dyskusji mają uczestniczyć przedstawiciele kilku resortów.



