Spis treści: Dni dyrektorskie. Szkoły mogą wydłużyć przerwę świąteczną W przedszkolach przerwa świąteczna wygląda inaczej Ferie zimowe 2027. Harmonogram dla wszystkich województw

Zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2026/2027 zimowa przerwa świąteczna potrwa od 23 do 31 grudnia 2026 roku. Oficjalne komunikaty Ministerstwa Edukacji Narodowej mówią o dziewięciu dniach wolnego, w praktyce ten okres dla uczniów i nauczycieli wyniesie aż 12 dni. Wynika to z układu kalendarza.

Dni dyrektorskie. Szkoły mogą wydłużyć przerwę świąteczną

Początek przerwy świątecznej wypada w środę przed Wigilią (23 grudnia). 1 stycznia 2027 roku to piątek, zatem uczniowie wrócą do szkół 4 - w poniedziałek.

W środę, 6 stycznia 2027 wypada jednak Święto Trzech Króli, które jest dniem ustawowo wolnym od pracy. Pierwszy tydzień po przerwie świątecznej będzie więc przedzielony jednym dniem wolnym.

Wielu dyrektorów szkół wyznaczy dni wolne, dzięki którym będzie możliwe wydłużenie tego okresu. Dyrektorzy będą mogli np. ustanowić dodatkowe dwa dni wolne przed Wigilią lub dwa dni przed 6 stycznia.

Mają do tego prawo wynikające z § 5 rozporządzenia ministra edukacji narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego. Limity dodatkowych dni wolnych w ciągu roku szkolnego to osiem dnia dla podstawówek i 10 dla szkół średnich.

W praktyce dyrektorzy muszą jednak zostawić sobie dodatkowe dni m.in. na czas egzaminów, które zbliżają się wielkimi krokami.

W przedszkolach przerwa świąteczna wygląda inaczej

Przedszkola nie są objęte kalendarzem roku szkolnego określającym zimową przerwę świąteczną. Ich funkcjonowanie w tym czasie zależy od organu prowadzącego placówkę i przyjętej organizacji pracy.

Publiczne przedszkola co do zasady działają przez cały rok szkolny. Wyjątkiem są przerwy ustalone przez organ prowadzący, którym najczęściej jest jednostka samorządowa. Termin takich przerw określa się w arkuszu organizacji placówki lub w odrębnych zarządzeniach samorządu. Informacje o nim zapadają już latem i są dostępne na stronach gminy i placówek przedszkolnych od końca listopada.

Gmina nie może zamknąć w tym samym czasie wszystkich przedszkoli. Ma obowiązek wskazać rodzicom placówkę dyżurującą na swoim terenie, która przyjmie dzieci z przedszkoli objętych przerwą. Wynika to wprost z § 12 ust. 1 rozporządzenia MEN w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli. Takie przepisy dotyczą również oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, czyli tak zwanych "zerówek".

Ferie zimowe 2027. Harmonogram dla wszystkich województw

W roku szkolnym 2026/2027 MEN podzieliło ferie zimowe na trzy tury. Pierwsi uczniowie rozpoczną wypoczynek już 18 stycznia 2027 r., a ostatnia grupa zakończy ferie 28 lutego 2027 r. Ministerstwo Edukacji Narodowej przedstawiło już szczegółowy harmonogram dwutygodniowych ferii:

18 stycznia - 31 stycznia: dolnośląskie, łódzkie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, śląskie

1 lutego - 14 lutego: lubelskie, mazowieckie, pomorskie, świętokrzyskie.

15 lutego - 28 lutego: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie.

Podział na tury ma ograniczać natężenie ruchu turystycznego i ułatwiać organizację zimowego wypoczynku w popularnych regionach kraju.

Źródła: Ministerstwo Edukacji Narodowej, "Kalendarz roku szkolnego 2026/2027", gov.pl.



