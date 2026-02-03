W skrócie We wtorek rano najniższą temperaturę, -25°C, odnotowano w Kozienicach na Mazowszu.

Alerty 2. stopnia przed silnym mrozem obowiązują w pięciu regionach Polski, a IMGW przewiduje spadki temperatur do -17°C.

Prognozy zapowiadają pogodny dzień z lokalnymi opadami śniegu i możliwością marznących mgieł, szczególnie na południu oraz w rejonach podgórskich.

Siarczysty mróz nie odpuszcza. We wtorek o godz. 7 najzimniej było w Kozienicach na Mazowszu, gdzie odnotowano -25 stopni Celsjusza.

Front ze wschodu uderzył głównie na obszarze czterech województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego i mazowieckiego. Wszędzie tam temperatury spadły poniżej -20 stopni Celsjusza.

We wtorek rano, podobnie jak dzień wcześniej, najcieplej było w stolicy polskich Tatr. Termometry w Zakopanem pokazały -5 stopni Celsjusza.

Siarczysty mróz atakuje Polskę. IMGW wydał nowe alerty, najgorzej będzie na wschodzie

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w nowej prognozie podniósł stopień zagrożenia dla części Mazowsza. Zarazem alerty drugiego stopnia przestały obowiązywać w części woj. pomorskiego i warmińsko-mazurskiego.

Ponadto synoptycy odwołali ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym mrozem dla południa Polski. Chodzi o trzy województwa: śląskie, małopolskie oraz podkarpackie.

Ostrzeżenia II stopnia przed mrozem dotyczą obecnie pięciu regionów: woj. podlaskiego i lubelskiego, części Pomorza, Warmii i Mazur oraz Mazowsza. Prognozuje się tam temperaturę minimalną w nocy z 3 na 4 lutego od -17 stopni do -13 stopni Celsjusza.

Alerty te obowiązują do środy rano. Sytuacja jest jednak dynamiczna i trzeba się liczyć z aktualizacją komunikatów.

Podobnie jak w poprzednich dniach stabilna sytuacja pogodowa dotyczy zachodniej części Polski. Ziemia lubuska, Dolny Śląsk, Opolszczyzna oraz większość Pomorza Zachodniego są wolne od alertów.

Sytuacja pogodowa w kraju się zmienia. Po okresie syberyjskich mrozów jest szansa, że na termometrach znowu zobaczymy wskazania oscylujące wokół 0 stopni. IMGW pokazał nową mapę dotyczącą subiektywnego odczucia zimna. Na południu kraju już w środę możemy liczyć na odwilż.

Prognozowane subiektywne odczucie zimna w środę, IMGW pokazał nową mapę IMGW materiał zewnętrzny

Prognoza pogody na wtorek. IMGW ostrzega przed marznącymi mgłami

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przekazał, że we wtorek czeka nas pogodny dzień. "Jedynie na południu, zachodzie i w centrum więcej chmur i słabe opady śniegu" - czytamy w komunikacie na platformie X.

"Początkowo w rejonach podgórskich marznące mgły z widzialnością do 300 metrów. Temperatura od -15 stopni do 0 stopni" - podano.

Wiatr może powodować, że temperatura odczuwalna będzie niższa od tej, którą pokazują termometry. Nad morzem, na południu i zachodzie kraju wiatr może być porywisty.

