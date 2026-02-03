Przenikliwy mróz w Polsce, ale na horyzoncie widać zmianę. Nowa prognoza

Alerty drugiego stopnia przed silnym mrozem nieustannie obowiązują w pięciu regionach Polski, ale na horyzoncie widać nadciągającą zmianę. Już niedługo temperatury mogą znowu oscylować wokół 0 stopni Celsjusza. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał nowe ostrzeżenie przed marznącymi mgłami ograniczającymi widoczność.

Śnieżna polana z wyraźnymi śladami na śniegu, na tle słonecznego nieba oraz drzew w oddali. Na pierwszym planie wstawka z kolorową mapą gradientu temperatur, dominują odcienie niebieskiego, fioletowego, zielonego i różowego.
Nowa prognoza pogody. IMGW pokazał, jak w środę będziemy odczuwać zimno. Na południu Polski zanosi się na odwilżAgencja Forum/Michał Kosc/IMGWmateriał zewnętrzny

W skrócie

  • We wtorek rano najniższą temperaturę, -25°C, odnotowano w Kozienicach na Mazowszu.
  • Alerty 2. stopnia przed silnym mrozem obowiązują w pięciu regionach Polski, a IMGW przewiduje spadki temperatur do -17°C.
  • Prognozy zapowiadają pogodny dzień z lokalnymi opadami śniegu i możliwością marznących mgieł, szczególnie na południu oraz w rejonach podgórskich.
Siarczysty mróz nie odpuszcza. We wtorek o godz. 7 najzimniej było w Kozienicach na Mazowszu, gdzie odnotowano -25 stopni Celsjusza.

Front ze wschodu uderzył głównie na obszarze czterech województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego i mazowieckiego. Wszędzie tam temperatury spadły poniżej -20 stopni Celsjusza.

We wtorek rano, podobnie jak dzień wcześniej, najcieplej było w stolicy polskich Tatr. Termometry w Zakopanem pokazały -5 stopni Celsjusza.

Siarczysty mróz atakuje Polskę. IMGW wydał nowe alerty, najgorzej będzie na wschodzie

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w nowej prognozie podniósł stopień zagrożenia dla części Mazowsza. Zarazem alerty drugiego stopnia przestały obowiązywać w części woj. pomorskiego i warmińsko-mazurskiego.

Ponadto synoptycy odwołali ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym mrozem dla południa Polski. Chodzi o trzy województwa: śląskie, małopolskie oraz podkarpackie.

Ostrzeżenia II stopnia przed mrozem dotyczą obecnie pięciu regionów: woj. podlaskiego i lubelskiego, części Pomorza, Warmii i Mazur oraz Mazowsza. Prognozuje się tam temperaturę minimalną w nocy z 3 na 4 lutego od -17 stopni do -13 stopni Celsjusza.

    Alerty te obowiązują do środy rano. Sytuacja jest jednak dynamiczna i trzeba się liczyć z aktualizacją komunikatów.

    Podobnie jak w poprzednich dniach stabilna sytuacja pogodowa dotyczy zachodniej części Polski. Ziemia lubuska, Dolny Śląsk, Opolszczyzna oraz większość Pomorza Zachodniego są wolne od alertów.

    Sytuacja pogodowa w kraju się zmienia. Po okresie syberyjskich mrozów jest szansa, że na termometrach znowu zobaczymy wskazania oscylujące wokół 0 stopni. IMGW pokazał nową mapę dotyczącą subiektywnego odczucia zimna. Na południu kraju już w środę możemy liczyć na odwilż.

    Kolorowa mapa gradientowa prezentująca rozkład temperatur na dużym obszarze, z wyróżnionymi strefami najniższych temperatur w odcieniach fioletu i różu oraz cieplejszymi w zieleni i błękicie. Na mapie znajdują się wartości liczbowe odpowiadające konkre...
    Prognozowane subiektywne odczucie zimna w środę, IMGW pokazał nową mapęIMGWmateriał zewnętrzny

    Prognoza pogody na wtorek. IMGW ostrzega przed marznącymi mgłami

    Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przekazał, że we wtorek czeka nas pogodny dzień. "Jedynie na południu, zachodzie i w centrum więcej chmur i słabe opady śniegu" - czytamy w komunikacie na platformie X.

    "Początkowo w rejonach podgórskich marznące mgły z widzialnością do 300 metrów. Temperatura od -15 stopni do 0 stopni" - podano.

    Wiatr może powodować, że temperatura odczuwalna będzie niższa od tej, którą pokazują termometry. Nad morzem, na południu i zachodzie kraju wiatr może być porywisty.

