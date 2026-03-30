Przemysław Czarnek wziął w poniedziałek rano udział w konferencji prasowej dotyczącej "drożyzny w polskich sklepach". Spotkanie z mediami miało miejsce w Hali Mirowskiej w Warszawie. - Polaków stać na zdecydowanie mniej w czasie tych świąt Wielkanocnych - mówił.

- Drożyzna w sklepach wynika m.in. z cen paliwa i z jednych z największych w Europie cen prądu. To wszystko przekłada się na ceny produktów. Mamy wzrost cen w wielu przypadkach nawet po 30 proc. - dodał.

Czarnek o cenach w sklepach. Zapowiedział projekt ustawy

Kandydat PiS na premiera zwrócił uwagę, że "ta żywność dzisiaj dla wielu jest nawet niedostępna". - Pamiętajmy, że ludzie są w różnych sytuacjach, także obciążeni tymi gigantycznymi rachunkami za prąd i ogrzewanie - ocenił.

- Tusk wykazał się zdolnością zwoływania Senatu z dnia na dzień w ciągu kilkunastu godzin, my proponujemy, żeby już teraz ulżyć Polakom w temacie żywności - zapowiedział.

- Proponujemy projekt ustawy, który składamy właśnie teraz, o obniżeniu podatku VAT na żywność z 5 proc. do 0 proc. do końca 2026 roku - dodał.

Przemysław Czarnek podkreślił następnie, że - według wyliczeń - to "powinno zostawić w kieszeniach Polaków ponad 3 miliardy złotych". - Żeby to zrobić szybko i nie zwlekać, składamy również wniosek o nadzwyczajne posiedzenie Sejmu już jutro, tak żeby jeszcze przed świętami te ceny produktów żywnościowych spadły o te 5 proc. - powiedział Czarnek.

- Drożyzna jest dzisiaj faktem. Tusk to drożyzna. Polacy chcą normalności, Polacy chcą również interwencji państwa w sytuacji kryzysowej. My tę interwencję proponujemy. Udało się wymusić na rządzących obniżenie VAT-u i akcyzy na paliwo po kilku tygodniach, mamy nadzieję, że również ta nasza presja przyniesie skutek - zakończył wiceprezes PiS.

Wojna na Bliskim Wschodzie. Rząd obniżył VAT i akcyzę na paliwo

Propozycja Prawa i Sprawiedliwości oraz Przemysława Czarnka nawiązuje do zeszłotygodniowej decyzji rządu o obniżce VAT-u i akcyzy na paliwo, którego ceny wzrosły w związku z konfliktem trwającym na Bliskim Wschodzie.

Regulacje z rządowego pakietu "Ceny Paliwa Niżej" weszły w życie w niedzielę. Nowe rozwiązania wprowadziły mechanizm wyliczania maksymalnej ceny paliw, jaka będzie obowiązywać na stacjach.

Cena będzie ustalana według określonej formuły, obejmującej średnią cenę hurtową paliw na rynku krajowym powiększoną o akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedażową w wysokości 0,30 zł za litr oraz podatek VAT.

Pierwsze obwieszczenie ministra energii w sprawie maksymalnej ceny paliw ma zostać opublikowane w poniedziałek około południa.

