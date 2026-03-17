W skrócie Sondaż IBRIS dla Polsat News wykazał, że 25 proc. ankietowanych uważa Przemysława Czarnka za dobrego kandydata na premiera, a 65 proc. jest przeciwnego zdania.

Największe poparcie dla Czarnka notuje się wśród osób w wieku 70+, mieszkańców wsi oraz osób z wykształceniem podstawowym i zasadniczym.

Wśród wyborców PiS poparcie wynosi 74,8 proc., natomiast największy sprzeciw wobec kandydatury Czarnka pojawia się w grupie wyborców Konfederacji - 91,4 proc.

W sondażu IBRIS dla Polsat News zapytano Polaków, czy Przemysław Czarnek jest dobrym kandydatem na premiera?

Pozytywnie do takiego pytania odniosło się 25 proc. ankietowanych. Odpowiedź "zdecydowanie tak" wybrało 15,3 proc. badanych, a "raczej tak" 9,7 proc.

Przeciwnego zdania było z kolei 46,6 proc. ("zdecydowanie nie") i 18,4 proc. ("raczej nie").

Ponadto 10 proc. respondentów wybrało odpowiedź "trudno powiedzieć".

Sondaż: Czy Przemysław Czarnek jest dobry kandydatem na premiera?

Wyniki przedstawiono z uwzględnieniem poszczególnych kwestii demograficznych. Dzięki temu wiemy, że pozytywnie kandydaturę Przemysława Czarnka oceniło 21,6 proc. kobiet oraz 28,7 proc. mężczyzn.

Przeciwnego zdania było natomiast 63,8 proc. pań i 66,3 proc. panów. Od głosu wstrzymało się 14,6 proc. kobiet oraz 5 proc. mężczyzn.

Największym poparciem Przemysław Czarnek cieszy wśród osób w wieku 70+ - 36,2 proc. Pozytywnie kandydaturę Czarnka oceniają też ankietowani w wieku od 30 do 39 lat. Tutaj mowa o odsetku 35,7 proc.

Z kolei z największym sprzeciwem kandydatura byłego ministra edukacji i nauki spotkała się wśród osób w wieku 40-49 lat - 80,3 proc.

Z sondażu wynika ponadto, że kandydat PiS na premiera na wsparcie może liczyć przede wszystkim wśród mieszkańców wsi - 43,4 proc.

Największy sprzeciw wobec kandydatury Czarnka panuje natomiast w średnich miastach (od 50 do 250 tys. mieszkańców) - 79,2 proc.

Sondaż IBRIS. Najbardziej przeciwni kandydaturze Czarnka wyborcy Konfederacji

Najwyższe poparcie Przemysław Czarnek notuje wśród osób z wykształceniem podstawowym i zasadniczym - 33,6 proc. Mimo to 64,5 proc. przedstawicieli tej grupy społecznej uważa, że były minister edukacji i nauki nie jest dobrym kandydatem na premiera.

Największy sprzeciw wobec kandydata PiS na premiera panuje za to wśród osób z wykształceniem wyższym - 72,9 proc. W grupie tej jest jednocześnie najmniej wyborców, którzy popierają kandydaturę Czarnka - 20,7 proc.

Wyniki sondażu dla Polsat News podzielono ponadto na wyborców poszczególnych partii. Pod uwagę wzięto preferencje podczas wyborów z 2023 roku.

Dzięki temu wiemy, że wśród sympatyków PiS Przemysław Czarnek cieszy się 74,8-proc. poparciem. W przypadku KO jest to 5,3 proc., Trzecia Droga - 7 proc., Nowa Lewica - 28,6 proc., a Konfederacja - 6,6 proc.

Największa grupa respondentów, która źle patrzy na kandydaturę Przemysława Czarnka na premiera, znajduje wśród wyborców Konfederacji - 91,4 proc. Co ciekawe, PiS i Konfederacja walczą zazwyczaj o głosy obywateli o podobnych, prawicowych poglądach.

Na kolejnym miejscu są wyborcy KO - 91,2 proc. oraz Lewicy - 71,4 proc. Mniejszy sprzeciw zanotowano z kolei w przypadku Trzeciej Drogi - 68,4 oraz PiS - 16,2 proc.

Sondaż Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) przygotowany dla Polsat News został wykonany na próbie 1000 dorosłych Polaków w dniach 13-15 marca metodą kwestionariuszy telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI).

Sejm wybrał sędziów do TK. Gawkowski w ''Gościu Wydarzeń'': Dlaczego jest dyskusja, że wybraliśmy takim samym trybem, jakim wybierał PiS? Polsat News Polsat News