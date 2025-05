Później prezydent wspomniał o samej 234. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja . - Konstytucja 3 maja była, jak na owe czasy, niesłychanym osiągnięciem. Była druga na świecie. To nasz powód do dumy. Wiele państw wzorowało się później na naszych rozwiązaniach - tłumaczył.

Jak przyznał, "czasy były różne, a Polska potem znikała z mapy". - Odbierano nam wolność, niepodległość, suwerenność, ale my zawsze byliśmy w sensie mentalnym, kulturowym, częścią zachodu, ponieważ wpisało nas do tego chrześcijaństwo zachodnie przyjęte z Rzymu , a przekazane poprzez Pragę - mówił polski przywódca.

Duda odniósł się również do nadchodzących wyborów prezydenckich. - Wkrótce będziemy znowu wybierali głowę polskiego państwa. Najważniejsze jest, byśmy mogli rzetelnie wybrać, by wybory przebiegły w sposób uczciwy, by ich wynik był obiektywny i prawdziwy, by zostały dobrze przeprowadzone i mogły zostać spokojnie uznane. I to mój apel do wszystkich moich rodaków - podkreślił.