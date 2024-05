- Spotykamy się przede wszystkim po to, by powiedzieć "dziękuję" tym, którzy przechowali pamięć o Polsce - mówił w Dniu Flagi RP i Dniu Polonii i Polaków za Granicą prezydent Polski. Andrzej Duda podkreślał wartość narodowych symboli, wskazywał na istotę troski o nie na przestrzeni lat i odwołał się do własnych doświadczeń. - Chcemy być na świecie coraz bardziej - zaznaczył, wskazując na wsparcie Polonii.