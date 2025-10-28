Przełomowa decyzja ws. granicy z Białorusią. Premier zapowiada

Premier przekazał, że jeśli chodzi o Bobrowniki "nie ma logistycznych" problemów w otwarciu przejścia granicznego. W przypadku drugiego przejścia granicznego, do końca roku ruch będzie umożliwiony tylko samochodom do 3,5 tonu. Powodem jest trwający remont nawierzchni.

- Jeśli chodzi o Połowce (przejście graniczne Połowce-Pieszczatka), tak długo, jak mamy tam wojskowy camp, nie możemy o tym mówić - wyjaśnił Tusk.

- Jeśli mówimy o tym, że te przejścia mogą być otwarte, to głównie dlatego, że granica jest zabezpieczona tak dobrze, jak nigdy wcześniej. Dzięki naszym wspólnym wysiłkom granica polsko-białoruska jest chyba najlepiej strzeżoną granicą w Europie. Dlatego możemy pozwolić sobie na pewne ryzyko związane z jej otwarciem - wyjaśnił Tusk, dodając, że zdaniem rządzących korzyści przewyższą w tym wypadku potencjalne ryzyko.