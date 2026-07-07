Do podpisania dokumentu ma dojść w Ankarze podczas NATO Defence Industry Forum - forum poświęconego transatlantyckiej produkcji obronnej, inwestycjom i innowacjom, które we wtorek podczas szczytu NATO zgromadzi wysokich rangą przedstawicieli NATO, państw sojuszniczych i partnerskich oraz liderów przemysłu.

O sprawie poinformowała we wtorek także Agencja Reutera, powołując się na swoje źródło.

Pociski Patriot serwisowane w Europie? Media o oświadczeniu

Jak informują media, oświadczenie dotyczące rakiet do systemów Patriot to nie jedyny dokument, który zostanie przyjęty podczas szczytu. Poza nim podpisane mają zostać także oświadczenia w sprawie pocisków przeciwlotniczych krótkiego zasięgu FIM-92 Stinger oraz rozszerzenia produkcji pocisków AIM-120C-8 AMRAAM.

W przypadku pierwszego z nich podpisy złożą Niemcy i Holendrzy, którzy we współpracy z Amerykanami i NATO mają stworzyć europejskie zdolności produkcyjne dla tego sprzętu. Drugie z kolei, stanowiące studium wykonalności rozszerzenia produkcji, zostanie podpisane przez Belgię, Kanadę, Finlandię, Niemcy, Holandię oraz Norwegię.

Jak zauważają dziennikarze agencji Reutera, jeżeli oba projekty zostaną faktycznie wdrożone, może to doprowadzić do zwolnienia możliwości produkcyjnych fabryk w USA i tym samym zwiększenia całościowej amerykańskiej produkcji.

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Źródła: Politico, Reuters





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