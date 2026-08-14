W skrócie Stuart K.-B., znany jako Stuu, został przewieziony z Wielkiej Brytanii do Polski i umieszczony w areszcie w związku z aferą Pandora Gate.

Stuu posiada obywatelstwo polskie i brytyjskie, zdobył popularność w Polsce jako twórca treści o grze Minecraft. Postawione mu zarzuty obejmują czyny seksualne wobec małoletnich oraz nakłanianie ich do picia alkoholu.

Brytyjski sąd w lutym 2025 roku zdecydował o ekstradycji Stuu do Polski.

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O sprawie jako pierwsze informowało RMF FM. Jak następnie potwierdził PAP rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie, Piotr Antoni Skiba, Stuart K.-B., znany w sieci jako Stuu, został ekstradowany z Wielkiej Brytanii do Polski.

- Został osadzony w jednym z warszawskich aresztów i w przyszłym tygodniu będą z nim prowadzone czynności - przekazał prokurator.

W lipcu brytyjski sąd odrzucił apelację youtubera od orzeczenia sądu niższej instancji, który w lutym 2025 roku zgodził się na przekazanie go polskim organom ścigania.

Pandora Gate. Youtuber Stuu trafił do Polski

Stuu urodził się i wychowywał w Wielkiej Brytanii. Ma polskie i brytyjskie obywatelstwo. Do Polski przeniósł się w 2014 roku, gdzie zdobył popularność, publikując przede wszystkim materiały dotyczące gry Minecraft. Kilka lat temu powrócił na wyspy, aby opiekować się chorą matką. Wycofał się też z działalności internetowej.

W 2023 roku wybuchła afera Pandora Gate. Youtuber Sylwester Wardęga opublikował w sieci materiał, z którego wynikało, że niektórzy polscy twórcy internetowi mieli utrzymywać sprzeczne z prawem kontakty z nieletnimi.

W październiku Prokuratura Okręgowa w Warszawie wydała postanowienie o przedstawieniu zarzutów Stuartowi K.-B. Dotyczą one czynów o charakterze seksualnym z dziewczynkami poniżej 15. roku życia latem 2015 roku i w sierpniu 2018 roku, a także rozpijania osób małoletnich.

Jedną z osób, które Stuu miał nakłaniać do picia alkoholu, była dziewczynka będąca ofiarą czynu pedofilskiego z sierpnia 2018 roku. Youtuberowi grozi do 12 lat więzienia.

Stuu zatrzymany w Wielkiej Brytanii. Zarzuty dla youtubera

W październiku 2023 roku Stuu został aresztowany w Wielkiej Brytanii. Od tamtej pory oczekiwał na decyzję w sprawie ekstradycji do Polski.

W lutym 2025 roku brytyjski sąd zdecydował, że mężczyzna może zostać wydany Polsce. Youtuber odwołał się od tego rozstrzygnięcia, przekonując, że polski sędzia, który wydał nakaz aresztowania, znajdował się pod presją polityczną.

Obrońcy Stuu argumentowali, że afera wybuchła tuż przed wyborami parlamentarnymi w Polsce w 2023 roku i była publicznie komentowana przez przedstawicieli ówczesnego rządu.

Wśród przywoływanych wypowiedzi znalazły się słowa Mateusza Morawieckiego. Były premier zapowiadał szybkie działania służb w związku z aferą Pandora Gate.



