Przełom ws. nowej Strategii Bezpieczeństwa Narodowego? BBN zakończyło pracę

Marta Stępień

Zakończyły się prace nad Strategią Bezpieczeństwa Narodowego - poinformował gen. Andrzej Kowalski, pełniący obowiązki szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Według niego dokument został skierowany do rządu, czeka na podpis premiera, a następnie ma trafić do prezydenta.

Karol Nawrocki i Andrzej Kowalski na tle żołnierzy
  • Biuro Bezpieczeństwa Narodowego zakończyło pracę nad Strategią Bezpieczeństwa Narodowego i przekazało dokument do podpisu premiera.
  • Dokument został uzgodniony pomiędzy stroną prezydencką a rządową - ogłosił gen. Andrzej Kowalski.
  • Strategia Bezpieczeństwa Narodowego nie została podpisana przez Karola Nawrockiego, a wcześniej przez Andrzeja Dudę.
Biuro Bezpieczeństwa Narodowego zakończyło pracę nad Strategią Bezpieczeństwa Narodowego - poinformował w niedzielę pełniący obowiązki szefa BBN gen. Andrzej Kowalski.

- Strategia Bezpieczeństwa Narodowego jest bardzo ważnym dokumentem i całe szczęście zespoły, które nad nią pracowały, zakończyły pracę - powiedział Kowalski w Magazynie Anity Gargas.

- Jest wreszcie przygotowany dokument, który jest uzgodniony pomiędzy stroną prezydencką i rządową. To bardzo ważny moment - dodał generał.

Strategia Bezpieczeństwa Narodowego. BBN zwróciło się do rządu

Kowalski stwierdził, że że dokument, który w czerwcu 2025 r. rząd przedstawiał jako uzgodniony z prezydentem, "do końca taki nie był".

- Nie uwzględniono wszystkich rekomendacji prezydenta Andrzeja Dudy albo uwzględniono je na zasadzie statystycznej, tj. skoro pan prezydent Duda wpisał do SBN zdanie dotyczące, załóżmy, energetyki, to my też coś napiszmy o energetyce, a potem powiemy, że uwzględniliśmy to, co prezydent nam w rekomendacjach przekazał - przy czym zdecydowanie nie było to w duchu tych rekomendacji - mówił generał.

- To, co wtedy nie zostało dopełnione, teraz dopiero jest zamkniętym procesem. Wersja uzgodniona między obozem prezydenckim i rządowym trafiła do rządu i teraz rząd powinien skierować już z podpisem Prezesa Rady Ministrów ten dokument do prezydenta, do zatwierdzenia - wskazał Kowalski.

Strategia Bezpieczeństwa Narodowego. Karol Nawrocki jej nie podpisał

Strategia Bezpieczeństwa Narodowego została przyjęta przez rząd w lipcu 2025 r., jednak ówczesny prezydent Andrzej Duda jej nie podpisał. Nowa Strategia Bezpieczeństwa Narodowego nie została też podpisana przez obecnego prezydenta Karola Nawrockiego, który - jak we wrześniu 2025 r. poinformował ówczesny szef prezydenckiego Biura Bezpieczeństwa Narodowego Sławomir Cenckiewicz - podziela stanowisko swojego poprzednika.

Strategia Bezpieczeństwa Narodowego jest cyklicznym i współtworzonym przez rząd i Biuro Bezpieczeństwa Narodowego kierunkowym dokumentem dla wszystkich instytucji państwowych.

Kancelaria premiera podała w 2025 r., że jednym z najważniejszych założeń nowej strategii są interesy narodowe w dziedzinie bezpieczeństwa. Opisane zostały one jako: zachowanie niepodległości, nienaruszalności terytorialnej, suwerenności oraz bezpieczeństwa państwa i obywateli; zachowanie systemu demokratycznego, tożsamości i dziedzictwa narodowego; istnienie porządku międzynarodowego opartego na współpracy i poszanowaniu prawa, dającego gwarancje bezpiecznego rozwoju Polski; istnienie korzystnych warunków do trwałego oraz zrównoważonego rozwoju społecznego i gospodarczego, a także do ochrony środowiska naturalnego.

