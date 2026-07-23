Przełom w UE po perturbacjach. Jest decyzja w sprawie Rosji

Ambasadorowie państw członkowskich UE osiągnęli w czwartek jednomyślność w sprawie 21. pakietu sankcji wobec Rosji.

W poprzednich dniach nie udawało się przełamać impasu w negocjacjach. Porozumienie blokowała przede wszystkim Grecja, domagająca się złagodzenia zapisów dotyczących transportu rosyjskiego skroplonego gazu ziemnego (LNG). Przełom nastąpił dopiero w czwartek.

Przeciągające się rozmowy sprawiły, że jeszcze w ubiegłym tygodniu państwa członkowskie zgodziły się jedynie na kilkudniowe przedłużenie obowiązywania limitu cenowego na rosyjską ropę.

Pierwotnie miał on zostać przedłużony w ramach nowego pakietu sankcji.

Nie tylko Węgry. Kilka państw zgłaszało zastrzeżenia

Jeszcze dzień wcześniej nic nie wskazywało na szybkie zakończenie rozmów. Jak opisywało Politico, po zmianie władzy na Węgrzech odpowiedzialność za blokowanie nowych sankcji przestała spoczywać wyłącznie na Budapeszcie. Swoje zastrzeżenia zgłaszały m.in. Grecja, Austria, Włochy, Bułgaria i Francja.

Grecja sprzeciwiała się części zapisów dotyczących rosyjskiego LNG. Austria zabiegała o rozwiązanie sporu z Raiffeisen Bankiem, który domaga się odszkodowania za aktywa utracone w Rosji.

Z kolei Włochy i Bułgaria nie chciały objęcia sankcjami patriarchy Cyryla. Francja i Włochy zgłaszały również zastrzeżenia wobec propozycji objęcia restrykcjami byłych rosyjskich żołnierzy.

Jak przypominało Politico, Komisja Europejska przedstawiła projekt 21. pakietu sankcji w czerwcu. Według unijnych dyplomatów po przyjęciu 20 wcześniejszych pakietów coraz trudniej wypracować jednomyślność, ponieważ kolejne restrykcje coraz częściej uderzają w interesy gospodarcze poszczególnych państw członkowskich.

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