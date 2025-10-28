Przełom w sprawie asystencji osobistej. Rzecznik rządu przekazał szczegóły
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o asystencji osobistej osób z niepełnosprawnościami - przekazał rzecznik rządu Adam Szłapka. Z rozwiązania będą mogły skorzystać osoby w wieku od 18. do 65. roku życia. - Asystent będzie wspomagał osobę z niepełnosprawnością w codziennym życiu - przypomniał Szłapka. Świadczenie usług asystenckich ma rozpocząć się od kwietnia 2027 roku.
W skrócie
- Rząd przyjął projekt ustawy o asystencji osobistej dla osób z niepełnosprawnościami.
- Usługi asystenckie ruszą w 2027 roku i będą dostosowane do indywidualnych potrzeb.
- Wsparcie otrzymają osoby w wieku 18–65 lat i od 2030 roku także młodzież od 13 lat.
Według przyjętego projektu, ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2027 roku. Od tego dnia będzie można składać wnioski o ustalenie prawa do asystencji osobistej. Świadczenie usług asystenckich rozpocznie się od kwietnia 2027 roku.
- Asystent będzie wspomagał osobę z niepełnosprawnością w codziennym życiu. W kwestiach związanych z poruszaniem się, robieniem zakupów, również w sprawach związanych z higieną, życiem kulturalnym i społecznym - wymienił Szłapka.
Rzecznik rządu dodał, że rozwiązanie będzie dostosowane do indywidualnych potrzeb osoby z niepełnosprawnością. - Wymiar pomocy profesjonalnego asystenta będzie dopasowany (...) to będzie od 20 do nawet 240 godzin miesięcznie. Stawka wynagrodzenia będzie wynosiła od 49 do 55 zł brutto za godzinę - dodał Szłapka.
Asystencja osobista. Kto będzie mógł skorzystać z pomocy?
Projekt przewiduje, że z usług asystenta będą mogły korzystać osoby z niepełnosprawnościami w wieku od 18 do 65 lat, które uzyskały co najmniej 80 punktów w skali potrzeby wsparcia, a od 2030 roku również młodzież od 13. roku życia.
Obecnie usługi asystenckie MRPiPS realizuje w ramach czasowych programów kierowanych do samorządów i organizacji pozarządowych. Nie ma systemowego uregulowania usług asystenckich tak, by każda osoba potrzebująca miała do nich dostęp.