W skrócie Rząd przyjął projekt ustawy o asystencji osobistej dla osób z niepełnosprawnościami.

Usługi asystenckie ruszą w 2027 roku i będą dostosowane do indywidualnych potrzeb.

Wsparcie otrzymają osoby w wieku 18–65 lat i od 2030 roku także młodzież od 13 lat.

Według przyjętego projektu, ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2027 roku. Od tego dnia będzie można składać wnioski o ustalenie prawa do asystencji osobistej. Świadczenie usług asystenckich rozpocznie się od kwietnia 2027 roku.

- Asystent będzie wspomagał osobę z niepełnosprawnością w codziennym życiu. W kwestiach związanych z poruszaniem się, robieniem zakupów, również w sprawach związanych z higieną, życiem kulturalnym i społecznym - wymienił Szłapka.

Rzecznik rządu dodał, że rozwiązanie będzie dostosowane do indywidualnych potrzeb osoby z niepełnosprawnością. - Wymiar pomocy profesjonalnego asystenta będzie dopasowany (...) to będzie od 20 do nawet 240 godzin miesięcznie. Stawka wynagrodzenia będzie wynosiła od 49 do 55 zł brutto za godzinę - dodał Szłapka.

Asystencja osobista. Kto będzie mógł skorzystać z pomocy?

Projekt przewiduje, że z usług asystenta będą mogły korzystać osoby z niepełnosprawnościami w wieku od 18 do 65 lat, które uzyskały co najmniej 80 punktów w skali potrzeby wsparcia, a od 2030 roku również młodzież od 13. roku życia.

Obecnie usługi asystenckie MRPiPS realizuje w ramach czasowych programów kierowanych do samorządów i organizacji pozarządowych. Nie ma systemowego uregulowania usług asystenckich tak, by każda osoba potrzebująca miała do nich dostęp.

