W skrócie Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz wraz z ministrem koordynatorem służb specjalnych Tomaszem Siemoniakiem poprosili prezydenta o zwołanie spotkania z kierownictwem służb specjalnych, aby omówić plany na rok 2026 rok.

Prezydencki minister Paweł Szefernaker wskazał, że głównym tematem może stać się kwestia nominacji oficerskich, których wcześniejsze rozpatrzenie było według niego zablokowane przez premiera.

Odmowa podpisania przez prezydenta wniosków o awanse oficerskie wywołała oskarżenia ze strony premiera o sabotaż i pogorszyła relacje rządu z głową państwa.

W poniedziałek wicepremier oraz szef Ministerstwa Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że wraz z ministrem koordynatorem służb specjalnych Tomaszem Siemoniakiem zwrócił się do prezydenta Karola Nawrockiego z oficjalnym wnioskiem o zwołanie spotkania z kierownictwem wszystkich służb specjalnych.

Jak przekazał, celem rozmów miałoby być przedstawienie planów dotyczących roku 2026 - zarówno w zakresie budżetu, jak i kwestii objętych klauzulą niejawności.

Przełom w relacjach z rządem? Nawrocki spotka się z szefami służb

Do sprawy - po uroczystości zmiany flagi RP w Pałacu Prezydenckim - odniósł się Paweł Szefernaker, szef gabinetu prezydenta. Podkreślił, że prezydent od początku deklarował gotowość do takich konsultacji.

- Spotkania były zapowiadane przed Nowym Rokiem, ich terminy zostaną ustalone w najbliższym czasie. Myślę, że odbędą się po 6 stycznia. To dobrze, że w końcu szefowie służb razem z ministrami odpowiedzialnymi za ich nadzór będą mogli spotkać się z prezydentem - zaznaczył.

Zdaniem Szefernakera podczas rozmów jednym z głównych tematów może stać się kwestia nominacji oficerskich. Jak wskazał, wątek ten miał być poruszony już wcześniej, jednak według niego doszło do zablokowania spotkania przez premiera.

- W sprawach kluczowych dla naszego państwa prezydent wielokrotnie pokazywał, że współpraca jest możliwa, nawet jeśli występują różnice zdań z rządem - dodał.

"Sabotaż". Nawrocki oskarżał Tuska w sprawie nominacji oficerskich

Poprzednie rozmowy z szefami służb miały się odbyć jeszcze w listopadzie, jednak doszło do ich odwołania po informacji, że prezydent nie podpisał wniosków o awanse oficerskie dla 136 funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego (SKW) i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW).

Premier Donald Tusk publicznie oskarżył Nawrockiego o to, że blokuje nominacje na pierwszy stopień oficerski dla tych funkcjonariuszy, co - jego zdaniem - stanowi "sabotaż wymierzony w bezpieczeństwo państwa".

Rząd i przedstawiciele resortów krytykowali decyzję prezydenta, podkreślając, że brak podpisu pod awansami demotywuje służby i stanowi precedens w relacjach między władzą wykonawczą a głową państwa.

Minister koordynator służb specjalnych ocenił tę sytuację jako "nie do obrony", wskazując na konieczność politycznej współodpowiedzialności za kwestie bezpieczeństwa.

