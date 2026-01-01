Przełom w sporze z rządem. Możliwy termin spotkania z prezydentem
Prezydent oraz rząd po raz kolejny spróbują porozumieć się w sprawie nominacji oficerskich. Jak przekazał szef gabinetu Karola Nawrockiego, do konsultacji z przedstawicielami MON oraz szefami służb specjalnych może dojść już w następnym tygodniu.
W skrócie
- Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz wraz z ministrem koordynatorem służb specjalnych Tomaszem Siemoniakiem poprosili prezydenta o zwołanie spotkania z kierownictwem służb specjalnych, aby omówić plany na rok 2026 rok.
- Prezydencki minister Paweł Szefernaker wskazał, że głównym tematem może stać się kwestia nominacji oficerskich, których wcześniejsze rozpatrzenie było według niego zablokowane przez premiera.
- Odmowa podpisania przez prezydenta wniosków o awanse oficerskie wywołała oskarżenia ze strony premiera o sabotaż i pogorszyła relacje rządu z głową państwa.
W poniedziałek wicepremier oraz szef Ministerstwa Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że wraz z ministrem koordynatorem służb specjalnych Tomaszem Siemoniakiem zwrócił się do prezydenta Karola Nawrockiego z oficjalnym wnioskiem o zwołanie spotkania z kierownictwem wszystkich służb specjalnych.
Jak przekazał, celem rozmów miałoby być przedstawienie planów dotyczących roku 2026 - zarówno w zakresie budżetu, jak i kwestii objętych klauzulą niejawności.
Przełom w relacjach z rządem? Nawrocki spotka się z szefami służb
Do sprawy - po uroczystości zmiany flagi RP w Pałacu Prezydenckim - odniósł się Paweł Szefernaker, szef gabinetu prezydenta. Podkreślił, że prezydent od początku deklarował gotowość do takich konsultacji.
- Spotkania były zapowiadane przed Nowym Rokiem, ich terminy zostaną ustalone w najbliższym czasie. Myślę, że odbędą się po 6 stycznia. To dobrze, że w końcu szefowie służb razem z ministrami odpowiedzialnymi za ich nadzór będą mogli spotkać się z prezydentem - zaznaczył.
Zdaniem Szefernakera podczas rozmów jednym z głównych tematów może stać się kwestia nominacji oficerskich. Jak wskazał, wątek ten miał być poruszony już wcześniej, jednak według niego doszło do zablokowania spotkania przez premiera.
- W sprawach kluczowych dla naszego państwa prezydent wielokrotnie pokazywał, że współpraca jest możliwa, nawet jeśli występują różnice zdań z rządem - dodał.
"Sabotaż". Nawrocki oskarżał Tuska w sprawie nominacji oficerskich
Poprzednie rozmowy z szefami służb miały się odbyć jeszcze w listopadzie, jednak doszło do ich odwołania po informacji, że prezydent nie podpisał wniosków o awanse oficerskie dla 136 funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego (SKW) i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW).
Premier Donald Tusk publicznie oskarżył Nawrockiego o to, że blokuje nominacje na pierwszy stopień oficerski dla tych funkcjonariuszy, co - jego zdaniem - stanowi "sabotaż wymierzony w bezpieczeństwo państwa".
Rząd i przedstawiciele resortów krytykowali decyzję prezydenta, podkreślając, że brak podpisu pod awansami demotywuje służby i stanowi precedens w relacjach między władzą wykonawczą a głową państwa.
Minister koordynator służb specjalnych ocenił tę sytuację jako "nie do obrony", wskazując na konieczność politycznej współodpowiedzialności za kwestie bezpieczeństwa.