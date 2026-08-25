"Przełom w śledztwie". Waldemar Żurek o działaniach w sprawie Zondacrypto

W skrócie Waldemar Żurek twierdzi, że w śledztwie dotyczącym Zondacrypto pojawił się przełom, a intensywne działania trwają od kilku miesięcy.

Waldemar Żurek poinformował, że prowadzone są czynności zabezpieczające majątek, by umożliwić ofiarom uzyskanie odszkodowania.

Prokurator generalny wyraził frustrację z powodu wycieków z przesłuchań i zaznaczył, że tego typu działania utrudniają postępowania.

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Waldemar Żurek stwierdził, że w sprawie Zondacrypto nastąpił przełom, ale poprosił dziennikarzy o cierpliwość, wskazując na konieczność pozwolenia prokuraturze i policji prowadzenia dalszych działań.

- Podstawowym celem jest łapanie przestępców, zbieranie dowodów, ale także próba chronienia majątków obywateli, bo wiemy, że Zondacrypto wydrenowała wiele milionów od osób, które inwestowały w kryptowaluty. Prowadzimy działania mające na celu zabezpieczenie majątku, który pozwalałby ofiarom tego przestępstwa później na uzyskanie odszkodowania w sądach - mówił prokurator generalny.

"Przełom" w sprawie Zondacrypto. Prokurator generalny apeluje o cierpliwość

- Bardzo intensywnie pracujemy, proszę mi wierzyć. Chciałbym, żeby te śledztwa doprowadziły do tego, żeby pokazać, kto był przestępcą, jaki to był proceder, zebrać te dowody, bo potem musimy ich bronić przed sądem - przekonywał Waldemar Żurek.

Jak poinformował, "bardzo ogólny" komunikat w sprawie śledztwa zostanie wydany w ciągu pół godziny. Kiedy opinia publiczna uzyska więcej informacji? Minister ocenił, że to "kwestia tygodni".

- Przełom już jest, ale musimy go odpowiednio procesowo przygotować i opinia publiczna na pewno pozna te dowody, które mamy zebrane - wskazał.

Wyciek z przesłuchania Kaczyńskiego. Żurek zabiera głos

Waldemar Żurek pytany był również o sprawę ujawnienia w mediach nagrania z przesłuchania Jarosława Kaczyńskiego w sprawie tzw. dwóch wież. Jeden z dziennikarzy pytał, czy prokuratura wyklucza związek Romana Giertycha ze sprawą.

- Ja nikogo nie wykluczam, ale tego typu działania prowadzi niezależna prokuratura - podkreślał minister.

Jak dodał, jako prokuratora generalnego irytują go wszelkie tego rodzaju "wycieki". - Utrudniają prowadzone postępowania - ocenił Żurek.



