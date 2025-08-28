Przełom w polskiej edukacji? Sztuczna inteligencja wkracza do szkół
"Technologia pędzi, szkoła nie może zostać w tyle" - pisze w mediach społecznościowych Urszula Pasławska. Posłanka PSL poinformowała o złożeniu do Ministerstwa Edukacji Narodowej interpelacji o wprowadzenie do podstawy programowej rozwiązań sztucznej inteligencji.
O swojej inicjatywie dla szkół Urszula Pasławska poinformowała we wpisie opublikowanym na platformie X.
"Technologia pędzi, szkoła nie może zostać w tyle. Złożyłam interpelację do Ministerstwa Edukacji Narodowej o wprowadzenie AI do podstawy programowej każdego przedmiotu" - napisała.
"W nowym roku szkolnym w 12 tys. szkół powstaną pracownie AI. Sam sprzęt to za mało, dzieci muszą uczyć się narzędzi AI" - dodała.
Program "Cyfrowy Uczeń". Nowoczesne laboratoria technologiczne w szkołach
Sztuczna inteligencja zawita do szkół dzięki wspólnej inicjatywie resortu edukacji narodowej i Ministerstwa Cyfryzacji. Od września rusza program "Cyfrowy Uczeń", który ma sfinansować zakup nowego sprzętu dla blisko 16 tysięcy szkół. Jak poinformowano, placówki wyposażone będą w nowoczesne laboratoria technologiczne.
Mowa o pracowniach ze sprzętem wykorzystującym technologie AI, a także laboratoria STEM (system łączący nauki przyrodnicze, technologię, inżynierię i matematykę).
- Laboratoria AI i STEM to inwestycja w młodych ludzi, ich umiejętności i lepszy start w dorosłe życie. Dzięki temu sprzętowi uczniowie będą mogli rozwijać umiejętności przyszłości, a nauczyciele prowadzić zajęcia na światowym poziomie - mówił wiceminister cyfryzacji Paweł Olszewski, ogłaszając start projektu.
Lista szkół, które dostaną pracownię AI lub laboratorium STEM, ma być ogłoszona po zakończeniu przetargu, czyli najprawdopodobniej dopiero pod koniec tego roku.