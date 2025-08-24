Przekroczenie tej kwoty zawiesza świadczenie. Od września nowe limity
Wielu emerytów i rencistów staje przed tym samym dylematem: świadczenie nie wystarcza na bieżące wydatki, więc konieczne jest podjęcie dodatkowej pracy. Inni - nawet przy stabilnej sytuacji finansowej - nie chcą rezygnować z aktywności zawodowej. Od września 2025 r. obowiązują nowe kwoty graniczne dorabiania. Dla części osób oznacza to, że będą mogły dorobić mniej, aby nie narazić się na zmniejszenie lub zawieszenie emerytury.
Nie każdy emeryt musi martwić się o limity. Ograniczenia w dorabianiu do emerytury dotyczą:
- osób pobierających wcześniejszą emeryturę,
- rencistów (renta z tytułu niezdolności do pracy, renta socjalna, renta rodzinna i inne wymienione w ustawie),
- osób otrzymujących emeryturę pomostową lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.
Natomiast brak limitów obowiązuje tych, którzy osiągnęli powszechny wiek emerytalny - kobiet po ukończeniu 60 lat i mężczyzn po 65. roku życia. Jeśli jesteś w tej grupie, możesz pracować bez żadnych ograniczeń, a ZUS nie zmniejszy ani nie zawiesi twojego świadczenia.
Jakie przychody bierze pod uwagę ZUS?
ZUS analizuje wszystkie dochody, od których trzeba odprowadzać obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne. W praktyce oznacza to m.in.:
- wynagrodzenia z umowy o pracę,
- dochody z umów zleceń i agencyjnych,
- przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej,
- wynagrodzenie za pracę nakładczą,
- wynagrodzenia za pełnienie funkcji w radach nadzorczych,
- przychody z pracy w rolniczej spółdzielni produkcyjnej,
- stypendia sportowe,
- wynagrodzenia ze służb mundurowych,
- świadczenia rehabilitacyjne, chorobowe, macierzyńskie i opiekuńcze.
Co ważne: umowa o dzieło nie podlega składkom i w większości przypadków nie wpływa na rozliczenie emerytury lub renty. Wyjątek to sytuacja, gdy dzieło realizowane jest na rzecz własnego pracodawcy - wtedy ZUS traktuje to jak normalny przychód ze stosunku pracy.
Progi zarobków - ile można dorobić do emerytury od września 2025 r.?
Wysokość limitów zależy od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, ogłaszanego co kwartał przez GUS. W drugim kwartale 2025 roku średnia wartość była równa kwocie 8748,63 zł brutto.
Z uwagi na tę zmianę nie są już aktualne poprzednie limity, które obowiązywały do sierpnia 2025 roku. Pozwalały one dorobić do kwoty 6273,60 zł i zachować wysokość świadczenia oraz do kwoty 11651 zł bez jego zawieszania. Jak to będzie wyglądać od września 2025?
Obowiązują trzy scenariusze:
- Do 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia, czyli 6 124 zł brutto - świadczenie wypłacane jest w pełnej wysokości.
- Od 70 proc. do 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia, np. zarobek 6 200 zł brutto oznacza obniżkę emerytury o około 75 zł (ZUS zmniejsza świadczenie maksymalnie o ustaloną kwotę zmniejszenia).
- Powyżej 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia, czyli 11 373,20 zł brutto - wypłata emerytury lub renty zostaje zawieszona.
Jakie świadczenia mogą być zmniejszone lub zawieszone?
Do świadczeń objętych limitami należą m.in.:
- wcześniejsze emerytury,
- emerytury pomostowe,
- renty z tytułu niezdolności do pracy,
- renty rodzinne,
- renty socjalne,
- nauczycielskie świadczenia kompensacyjne,
- renty inwalidów wojskowych (jeśli niezdolność nie ma związku ze służbą).
Szczególne zasady obowiązują nauczycieli - świadczenie kompensacyjne zawiesza się w całości, jeśli emeryt podejmie pracę w szkole lub placówce wymienionej w Karcie Nauczyciela, i to niezależnie od wysokości zarobków.
O czym trzeba informować ZUS?
Każdy emeryt lub rencista, który podejmuje dodatkową pracę, musi poinformować ZUS o:
- podjęciu zatrudnienia,
- przewidywanej wysokości przychodów.
Co roku - do końca lutego - trzeba też dostarczyć zaświadczenie o faktycznych zarobkach z poprzedniego roku. Na tej podstawie ZUS rozlicza świadczenie i sprawdza, czy zostało wypłacone w prawidłowej wysokości.
Brak informacji może być kosztowny, jeśli ZUS wykryje niezgłoszone przychody, zażąda zwrotu nadpłaconych świadczeń. Co gorsza, jeśli nie zgłosisz zarobków w terminie, zwrot obejmie nawet trzy lata wstecz.
Zasady rozliczania - miesięczne i roczne
ZUS rozlicza świadczenia na dwa sposoby:
- miesięcznie - sprawdzając, czy w danym miesiącu nie przekroczyłeś progu,
- rocznie - porównując sumę wszystkich zarobków w ciągu roku do rocznych limitów.
Często rozliczenie roczne jest korzystniejsze, bo w jednym miesiącu możesz przekroczyć limit, a w innym zarobić mniej i całość się wyrównuje.
Praca na emeryturze może być korzystna i satysfakcjonująca, ale trzeba kontrolować limity i obowiązki wobec ZUS. Dzięki temu dodatkowe zarobki faktycznie poprawią komfort życia, zamiast generować problemy i konieczność zwrotów.