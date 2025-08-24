Przekroczenie tej kwoty zawiesza świadczenie. Od września nowe limity

Agnieszka Boreczek

Wielu emerytów i rencistów staje przed tym samym dylematem: świadczenie nie wystarcza na bieżące wydatki, więc konieczne jest podjęcie dodatkowej pracy. Inni - nawet przy stabilnej sytuacji finansowej - nie chcą rezygnować z aktywności zawodowej. Od września 2025 r. obowiązują nowe kwoty graniczne dorabiania. Dla części osób oznacza to, że będą mogły dorobić mniej, aby nie narazić się na zmniejszenie lub zawieszenie emerytury.

W ostatnich latach zauważamy próby aktywizacji zawodowej seniorów
W ostatnich latach zauważamy próby aktywizacji zawodowej seniorów Iakov Filimonov123RF/PICSEL

Nie każdy emeryt musi martwić się o limity. Ograniczenia w dorabianiu do emerytury dotyczą:

  • osób pobierających wcześniejszą emeryturę,
  • rencistów (renta z tytułu niezdolności do pracy, renta socjalna, renta rodzinna i inne wymienione w ustawie),
  • osób otrzymujących emeryturę pomostową lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.

Natomiast brak limitów obowiązuje tych, którzy osiągnęli powszechny wiek emerytalny - kobiet po ukończeniu 60 lat i mężczyzn po 65. roku życia. Jeśli jesteś w tej grupie, możesz pracować bez żadnych ograniczeń, a ZUS nie zmniejszy ani nie zawiesi twojego świadczenia.

Jakie przychody bierze pod uwagę ZUS?

ZUS analizuje wszystkie dochody, od których trzeba odprowadzać obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne. W praktyce oznacza to m.in.:

  • wynagrodzenia z umowy o pracę,
  • dochody z umów zleceń i agencyjnych,
  • przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej,
  • wynagrodzenie za pracę nakładczą,
  • wynagrodzenia za pełnienie funkcji w radach nadzorczych,
  • przychody z pracy w rolniczej spółdzielni produkcyjnej,
  • stypendia sportowe,
  • wynagrodzenia ze służb mundurowych,
  • świadczenia rehabilitacyjne, chorobowe, macierzyńskie i opiekuńcze.

Co ważne: umowa o dzieło nie podlega składkom i w większości przypadków nie wpływa na rozliczenie emerytury lub renty. Wyjątek to sytuacja, gdy dzieło realizowane jest na rzecz własnego pracodawcy - wtedy ZUS traktuje to jak normalny przychód ze stosunku pracy.

Zobacz również:

Waloryzacja emerytur w tym roku i w kolejnych latach. Co czeka seniorów?
Polska

Przykra niespodzianka dla emerytów. Dotyczy przyszłorocznych świadczeń

Agnieszka Boreczek

    Progi zarobków - ile można dorobić do emerytury od września 2025 r.?

    Wysokość limitów zależy od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, ogłaszanego co kwartał przez GUS. W drugim kwartale 2025 roku średnia wartość była równa kwocie 8748,63 zł brutto.

    Z uwagi na tę zmianę nie są już aktualne poprzednie limity, które obowiązywały do sierpnia 2025 roku. Pozwalały one dorobić do kwoty 6273,60 zł i zachować wysokość świadczenia oraz do kwoty 11651 zł bez jego zawieszania. Jak to będzie wyglądać od września 2025?

    Obowiązują trzy scenariusze:

    • Do 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia, czyli 6 124 zł brutto - świadczenie wypłacane jest w pełnej wysokości.
    • Od 70 proc. do 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia, np. zarobek 6 200 zł brutto oznacza obniżkę emerytury o około 75 zł (ZUS zmniejsza świadczenie maksymalnie o ustaloną kwotę zmniejszenia).
    • Powyżej 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia, czyli 11 373,20 zł brutto - wypłata emerytury lub renty zostaje zawieszona.

    Jakie świadczenia mogą być zmniejszone lub zawieszone?

    Do świadczeń objętych limitami należą m.in.:

    • wcześniejsze emerytury,
    • emerytury pomostowe,
    • renty z tytułu niezdolności do pracy,
    • renty rodzinne,
    • renty socjalne,
    • nauczycielskie świadczenia kompensacyjne,
    • renty inwalidów wojskowych (jeśli niezdolność nie ma związku ze służbą).

    Szczególne zasady obowiązują nauczycieli - świadczenie kompensacyjne zawiesza się w całości, jeśli emeryt podejmie pracę w szkole lub placówce wymienionej w Karcie Nauczyciela, i to niezależnie od wysokości zarobków.

    Zobacz również:

    Będą podwyżki emerytur czerwcowych
    Polska

    Emerytura wyższa o nawet 180 zł. Będzie podwyżka dla 100 tys. seniorów

    Agnieszka Kasprzyk

      O czym trzeba informować ZUS?

      Każdy emeryt lub rencista, który podejmuje dodatkową pracę, musi poinformować ZUS o:

      • podjęciu zatrudnienia,
      • przewidywanej wysokości przychodów.

      Co roku - do końca lutego - trzeba też dostarczyć zaświadczenie o faktycznych zarobkach z poprzedniego roku. Na tej podstawie ZUS rozlicza świadczenie i sprawdza, czy zostało wypłacone w prawidłowej wysokości.

      Brak informacji może być kosztowny, jeśli ZUS wykryje niezgłoszone przychody, zażąda zwrotu nadpłaconych świadczeń. Co gorsza, jeśli nie zgłosisz zarobków w terminie, zwrot obejmie nawet trzy lata wstecz.

      Zasady rozliczania - miesięczne i roczne

      ZUS rozlicza świadczenia na dwa sposoby:

      • miesięcznie - sprawdzając, czy w danym miesiącu nie przekroczyłeś progu,
      • rocznie - porównując sumę wszystkich zarobków w ciągu roku do rocznych limitów.

      Często rozliczenie roczne jest korzystniejsze, bo w jednym miesiącu możesz przekroczyć limit, a w innym zarobić mniej i całość się wyrównuje.

      Praca na emeryturze może być korzystna i satysfakcjonująca, ale trzeba kontrolować limity i obowiązki wobec ZUS. Dzięki temu dodatkowe zarobki faktycznie poprawią komfort życia, zamiast generować problemy i konieczność zwrotów.

      Zobacz również:

      Do rodziców płyną pieniądze z programu "Dobry Start"
      Polska

      Na konta rodziców płyną pieniądze. ZUS przypomina o terminach wniosków

      Agnieszka Boreczek
      Rzecznik prezydenta o słowach szefa MSZ: Prowadzenie polityki w krótkich spodenkachPolsat NewsPolsat News

      Najnowsze