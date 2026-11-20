W skrócie Dwa niezidentyfikowane obiekty naruszyły polską przestrzeń powietrzną w godzinach porannych, co potwierdził szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki.

Minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał, że w trzech miejscowościach zabezpieczono szczątki rosyjskich rakiet manewrujących Ch-101 oraz drona.

Premier Donald Tusk oświadczył, że wydarzenia na polskiej ziemi nie są przypadkowe, a służby prowadzą obecnie czynności w Rudniku nad Sanem, Mołodyczu i Nowym Lipowcu.

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- Pan prezydent Karol Nawrocki, otwiera się w nowym oknie jest od wczesnych godzin porannych na bieżąco informowany w tej sprawie. Jesteśmy w stałym kontakcie z Ministerstwem Obrony Narodowej, otwiera się w nowym oknie, z Dowództwem Operacyjnym Rozdziałów Sił Zbrojnych, Rządowym Centrum Bezpieczeństwa, otwiera się w nowym oknie, także policją, która na miejscu zabezpiecza to miejsce zdarzenia - przekazał na konferencji szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki, otwiera się w nowym oknie.

- Na miejsce także wysłaliśmy pracownika Biura Bezpieczeństwa Narodowego, który zapozna się z bieżącymi raportami - dodał.

BBN o naruszeniu polskiej przestrzeni. "Dwa obiekty"

Według informacji BBN polską przestrzeń naruszyły dwa obiekty.

- Jeden z tych obiektów spadł w okolicy miejskiej, w okolicy miejscowości Nowy Lipowiec - powiedział Grodecki. Jak zobrazował, do upadku doszło około 50 km w linii prostej od granicy Polski.

To może być rakieta manewrująca Ch-101 albo dron odrzutowy - poinformował wcześniej PAP rzecznik Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych ppłk Jacek Goryszewski.

Nowy Lipowiec. Kosiniak-Kamysz z nowymi informacjami

Jak napisał na X szef MSWiA Marcin Kierwiński, otwiera się w nowym oknie, "w związku z naruszeniami polskiej przestrzeni powietrznej służby prowadzą czynności w trzech lokalizacjach: Rudnik nad Sanem, Mołodycz i Nowy Lipowiec".

Na konferencji prasowej do opisywanych zgłoszeń odniósł się również minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, otwiera się w nowym oknie. - Możemy powiedzieć , że pod Biłgorajem była to rakieta Ch-101, w drugim przypadku też możemy mówić najpewniej o rakiecie, w trzecim o dronie odrzutowym - oznajmił.

W rejonie Rudnika nad Sanem ujawniono obiekt, natomiast w Mołodyczu znaleziono elementy leżące na nieużytkach rolnych - informowała wcześniej podkarpacka policja.

- Doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej i wtargnięcia obiektów Federacji Rosyjskiej, atakującej w tym przypadku również Rzeczpospolitą poprzez terytorium Ukrainy - zaznaczył szef MON. Zapewnił też, że w Polsce, otwiera się w nowym oknie nikt nie ucierpiał.

Naruszenie przestrzeni. Tusk: Nie wygląda to na przypadek

Z kolei premier Donlad Tusk przekazał w czasie konferencji prasowej, że piątkowe zdarzenia "nie są przypadkowe".

- Nie chcę zostawiać pola do żadnej interpretacji. To, co spadło na polskiej ziemi, jest z Rosji mówił szef polskiego rządu po rekonstrukcji rządu, która dokonała się 20 listopada w Pałacu Prezydenckim.

Tusk ujawnił też, że w sobotę do Warszawy przyleci sekretarz generalny NATO. Premier Polski rozmawiał także z liderami europejskimi.



