"Przekroczenie dopuszczalnego poziomu". GIS wydał ostrzeżenie

Bartosz Przyborowski

Bartosz Przyborowski

Mak niebieski, sprzedawany w sieci sklepów Dino, "przekracza najwyższy dopuszczalny poziom alkaloidów opium w maku" - ostrzega Główny Inspektorat Sanitarny. Prowadzone są już działania mające na celu wycofanie produktu ze sprzedaży.

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Drewniana łyżka z makiem niebieskim wysypującym się na drewnianą powierzchnię.
GIS wydał ostrzeżenie przed makiem niebieskim; zdj. ilustracyjneDiez, O. GmbH / imageBROKER / ForumAgencja FORUM

Główny Inspektorat Sanitarny informuje, że podczas kontroli stwierdzono przekroczenie najwyższego dopuszczalnego poziomu alkaloidów opium w maku. "Zgodnie z oceną ekspertów spożycie produktu stwarza ryzyko dla zdrowia konsumentów" - podkreślono w komunikacie.

Ostrzeżenie precyzuje, że chodzi o Mak niebieski, o gramaturze 500 g, wyprodukowany przez ROS-SWEET sp. z o.o. dla Dino Polska S.A. Numer niebezpiecznej dla zdrowia partii to P-5849/01, z minimalną datą trwałości: 05.2027.

Opakowanie maku niebieskiego o wadze 500 g z czytelną tabelą wartości odżywczych, informacją o składzie, producentem, krajem pochodzenia oraz widocznym kodem kreskowym.
Opakowanie maku, które zawiera przekroczone ilości alkaloidów opiumGłówny Inspektor Sanitarnymateriały prasowe

"Przekroczenie najwyższego dopuszczalnego poziomu". GIS ostrzega

Jak informuje GIS, produkt został już zablokowany do wydania z centrów dystrybucyjnych sieci Dino, jak również został wycofany z należących do firmy sklepów. Wystosowano także specjalne informacje dla klientów sklepu.

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Podjęto już działania, które mają na celu wycofanie z rynku i utylizację produktu, w związku z ryzykiem stwarzającym zagrożenie dla zdrowia konsumentów.

"Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej prowadzą postępowanie wyjaśniające oraz monitorują proces wycofania kwestionowanej partii produktu" - podkreślono w komunikacie.

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