"Przekroczenie dopuszczalnego poziomu". GIS wydał ostrzeżenie
Mak niebieski, sprzedawany w sieci sklepów Dino, "przekracza najwyższy dopuszczalny poziom alkaloidów opium w maku" - ostrzega Główny Inspektorat Sanitarny. Prowadzone są już działania mające na celu wycofanie produktu ze sprzedaży.
Główny Inspektorat Sanitarny informuje, że podczas kontroli stwierdzono przekroczenie najwyższego dopuszczalnego poziomu alkaloidów opium w maku. "Zgodnie z oceną ekspertów spożycie produktu stwarza ryzyko dla zdrowia konsumentów" - podkreślono w komunikacie.
Ostrzeżenie precyzuje, że chodzi o Mak niebieski, o gramaturze 500 g, wyprodukowany przez ROS-SWEET sp. z o.o. dla Dino Polska S.A. Numer niebezpiecznej dla zdrowia partii to P-5849/01, z minimalną datą trwałości: 05.2027.
"Przekroczenie najwyższego dopuszczalnego poziomu". GIS ostrzega
Jak informuje GIS, produkt został już zablokowany do wydania z centrów dystrybucyjnych sieci Dino, jak również został wycofany z należących do firmy sklepów. Wystosowano także specjalne informacje dla klientów sklepu.
Podjęto już działania, które mają na celu wycofanie z rynku i utylizację produktu, w związku z ryzykiem stwarzającym zagrożenie dla zdrowia konsumentów.
"Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej prowadzą postępowanie wyjaśniające oraz monitorują proces wycofania kwestionowanej partii produktu" - podkreślono w komunikacie.