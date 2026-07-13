Główny Inspektorat Sanitarny informuje, że podczas kontroli stwierdzono przekroczenie najwyższego dopuszczalnego poziomu alkaloidów opium w maku. "Zgodnie z oceną ekspertów spożycie produktu stwarza ryzyko dla zdrowia konsumentów" - podkreślono w komunikacie.

Ostrzeżenie precyzuje, że chodzi o Mak niebieski, o gramaturze 500 g, wyprodukowany przez ROS-SWEET sp. z o.o. dla Dino Polska S.A. Numer niebezpiecznej dla zdrowia partii to P-5849/01, z minimalną datą trwałości: 05.2027.

Opakowanie maku, które zawiera przekroczone ilości alkaloidów opium Główny Inspektor Sanitarny materiały prasowe

"Przekroczenie najwyższego dopuszczalnego poziomu". GIS ostrzega

Jak informuje GIS, produkt został już zablokowany do wydania z centrów dystrybucyjnych sieci Dino, jak również został wycofany z należących do firmy sklepów. Wystosowano także specjalne informacje dla klientów sklepu.

Podjęto już działania, które mają na celu wycofanie z rynku i utylizację produktu, w związku z ryzykiem stwarzającym zagrożenie dla zdrowia konsumentów.

"Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej prowadzą postępowanie wyjaśniające oraz monitorują proces wycofania kwestionowanej partii produktu" - podkreślono w komunikacie.





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