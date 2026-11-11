Przekreśleni Tusk i Kaczyński. Mentzen pokazał zdjęcie, prezes PiS reaguje

Krzysztof Ryncarz

Krzysztof Ryncarz

Sławomir Mentzen opublikował zdjęcie z Marszu Niepodległości, na którym widać baner z przekreślonymi twarzami Donalda Tuska i Jarosława Kaczyńskiego. Prezes PiS w rozmowie z Onetem stwierdził, że mimo "nieprzyjemnych elementów" podczas Marszu jego partia liczy na wspólną listę wyborczą z przedstawicielami Konfederacji w przyszłorocznych wyborach.

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Sławomir Mentzen podczas Marszu Niepodległości; widoczna grupa osób z transparentem i zapalonymi racami.
Sławomir Mentzen podczas Marszu NiepodległościX: @SlawomirMentzenmateriał zewnętrzny

W skrócie

  • Sławomir Mentzen opublikował zdjęcie z Marszu Niepodległości, na którym widoczny jest baner z przekreślonymi twarzami Donalda Tuska oraz Jarosława Kaczyńskiego.
  • Jarosław Kaczyński w rozmowie z Onetem zadeklarował chęć stworzenia wspólnej listy wyborczej PiS i Konfederacji do Sejmu, mimo incydentów podczas marszu.
  • Krzysztof Bosak podczas swojego wystąpienia na marszu zaapelował do polskich patriotów o zjednoczenie w celu powołania propolskiego rządu w przyszłym roku.
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Sławomir Mentzen na platformie X opublikował zdjęcie z Marszu Niepodległości. Widać na nim, jak on i kilka innych osób trzyma w rękach race. Maszerujący niosą również duży baner, na którym widnieją przekreślone twarze premiera Donalda Tuska i prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego oraz hasło "reset".

Lider Konfederacji podpisał zdjęcie słowami: "nadchodzi, nadchodzi Marsz Niepodległości".

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Nieco mniej konfrontacyjnie zachował się natomiast drugi z liderów partii Krzysztof Bosak. Podczas swojego przemówienia na początku marszu stwierdził, że "w przyszłym roku polscy patrioci muszą się zjednoczyć i zaprowadzić w Polsce to, na co myślę, że wszyscy czekamy: propolski rząd". 

Kaczyński o sytuacji na Marszu Niepodległości. "Nieprzyjemny element"

O potencjalną współpracę Prawa i Sprawiedliwości z Konfederacją pytany był podczas Marszu Niepodległości przez Onet prezes Jarosław Kaczyński. - Choćby dzisiaj w czasie tego marszu są nieprzyjemne elementy. Nie będziemy jednak na to zwracać uwagi. Będziemy działali w tym kierunku, żeby była jedna wielka lista, nie tylko do Senatu. Senat to ma mniejsze znaczenie, chodzi o listę do Sejmu - stwierdził.

- Jest kłopot w trakcie marszu, ale traktujemy to jako incydent - dodał.

Zaznaczył również, że do współpracy "trzeba przekonywać przedstawicieli trzech Konfederacji". Zauważył jednak, że Marsz nie jest dobrym miejscem do tego typu rozmów. - Proszę się rozejrzeć, nie jest to dobre miejsce do rokowań - powiedział.

Prezes PiS powiedział również, że tegoroczny Marsz Niepodległości wygląda jak początek kampanii wyborczej przed przyszłorocznymi wyborami i przyznał, że przez lata organizatorzy wydarzenia nie dopuszczali Prawa i Sprawiedliwości do organizacji marszu. - Po prostu nas nie chcieli - stwierdził

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