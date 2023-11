Przekop mierzei. Najwyższa Izba Kontroli wytyka błędy

Inwestycja miała pochłonąć niemal 880 milionów złotych, jednak ostatecznie wzrosła o 125 proc. i osiągnęła blisko dwa miliardy złotych. Oznacza to, że kwestia społeczno-gospodarcza, o której zapewniano, że będzie realizowana, w rezultacie nie mogła być spełniona już od samego początku.

Sama Rada Ministrów miała się nie dowiedzieć o problemach z opłacalnością inwestycji, ponieważ miał to przed nią zataić minister właściwy do spraw gospodarki morskiej, którym do października 2020 roku był Marek Gróbarczyk, później stanowisko objął Andrzej Adamczyk.