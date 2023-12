Dwa prezenty dla nowego ministra

Adam Bodnar: Pomyślność obywateli będzie zawsze najważniejszą troską

- Kwestie związane z wolnością religijną są mi bliskie. Chciałbym podkreślić - nawet odnosząc się do wczorajszego haniebnego incydentu z udziałem pana Grzegorza Brauna - że polskie prawo przewiduje cały szereg przepisów przewidujących odpowiedzialność za tego typu czyny - odpowiedział Bodnar . Przekazał również, że jako minister sprawiedliwości doprowadzi do końca ukrócenie nadużywania stosowania tymczasowego aresztowania.

- Będę robił wszystko, co w mojej mocy, aby naprawić to, co zostało popsute, jeżeli chodzi o kwestie związane z praworządnością, żeby Polska była lojalnym państwem członkowskim UE, oraz by Polska wypełniała zobowiązania wynikające z umów międzynarodowych - powiedział Adam Bodnar.