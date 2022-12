Przekazanie armatohaubic. Mariusz Błaszczak: Chodzi o to, żeby odstraszyć agresora

Oprac.: Aneta Wasilewska Polska

- Agresja rosyjska na Ukrainę pokazała jak ważne jest to, żeby wojsko polskie było silne, wyposażone w nowoczesną broń. Chodzi o to, żeby odstraszyć agresora, żeby spowodować, że agresor nie odważy się napaść na Polskę - powiedział Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej, który w poniedziałek przekazał armatohaubice K9 żołnierzom Wojska Polskiego. Do wojska ma trafić łącznie 212 armatohaubic, a Polska ma zapłacić za nie 2,4 mld dolarów netto. Umowa na zakup sprzętu została podpisana w lipcu 2022 r.

Zdjęcie Haubica samobieżna K9 Thunder / Ministerstwo Obrony Narodowej / materiały prasowe