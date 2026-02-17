Przejście graniczne w Dołhobyczowie ewakuowane. Powodem 38-letni Estończyk

Marcin Jan Orłowski

Marcin Jan Orłowski

Niebezpieczny incydent z udziałem 38-letniego obywatela Estonii na przejściu granicznym w Dołhobyczowie. Podczas rutynowej kontroli przeprowadzonej przez funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej, w odzieży wierzchniej mężczyzny odnaleziono elementy nieuzbrojonego granatu.

Widok współczesnego przejścia granicznego Dołhobyczów z dużym zadaszeniem, widocznymi znakami drogowymi oraz barierkami ochronnymi, przy pustej jezdni i neutralnym niebie.
Granat na przejściu granicznym w DołhobyczowiePrzemysław CzoporWikimedia Commons

Zgłoszenie o znalezisku wpłynęło do służb po godzinie 5:00. Zgodnie z procedurami bezpieczeństwa, na miejsce wezwano straż pożarną w celu zabezpieczenia terenu.

Zobacz również:

42-letni Polak zatrzymany na granicy z Niemcami
Świat

Niemcy zatrzymali Polaka na granicy. Podczas kontroli co chwilę zaskoczenie

Maria Kosiarz
Maria Kosiarz

    Podjęto także decyzję o natychmiastowej ewakuacji osób przebywających w budynku, w którym prowadzono czynności.

    Dołhobyczów. Ewakuacja po wykryciu granatu na przejściu

    - Na przejściu granicznym w Dołhobyczowie u 38-letniego obywatela Estonii, w odzieży wierzchniej, odnaleziono nieuzbrojony granat. Obecnie trwają czynności z mężczyzną. Nikt nie ucierpiał - mówił w rozmowie z Interią mł. chor. Paweł Smyk z Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej.

    - Odprawy odbywają się na bieżąco - dodał.

    Obecnie funkcjonariusze prowadzą dalsze czynności wyjaśniające z zatrzymanym 38-latkiem. Mają one na celu ustalenie pochodzenia przedmiotu oraz okoliczności, w jakich wszedł w jego posiadanie i dlaczego próbował go przewieźć przez granicę.

    Zobacz również:

    Kolejny incydent na granicy z Białorusią. Odnotowano wlot obiektów nad Polskę, zdj. ilustracyjne
    Polska

    "Wloty w polską przestrzeń powietrzną". Komunikat Dowództwa Operacyjnego

    Joanna Mazur
    Joanna Mazur
    "Wyraz pogardy". Pełczyńska-Nałęcz komentuje odejście Koboski z Polski 2050Polsat NewsPolsat News

    Najnowsze