Zgłoszenie o znalezisku wpłynęło do służb po godzinie 5:00. Zgodnie z procedurami bezpieczeństwa, na miejsce wezwano straż pożarną w celu zabezpieczenia terenu.

Podjęto także decyzję o natychmiastowej ewakuacji osób przebywających w budynku, w którym prowadzono czynności.

Dołhobyczów. Ewakuacja po wykryciu granatu na przejściu

- Na przejściu granicznym w Dołhobyczowie u 38-letniego obywatela Estonii, w odzieży wierzchniej, odnaleziono nieuzbrojony granat. Obecnie trwają czynności z mężczyzną. Nikt nie ucierpiał - mówił w rozmowie z Interią mł. chor. Paweł Smyk z Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej.

- Odprawy odbywają się na bieżąco - dodał.

Obecnie funkcjonariusze prowadzą dalsze czynności wyjaśniające z zatrzymanym 38-latkiem. Mają one na celu ustalenie pochodzenia przedmiotu oraz okoliczności, w jakich wszedł w jego posiadanie i dlaczego próbował go przewieźć przez granicę.

"Wyraz pogardy". Pełczyńska-Nałęcz komentuje odejście Koboski z Polski 2050 Polsat News Polsat News