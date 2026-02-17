Przejście graniczne w Dołhobyczowie ewakuowane. Powodem 38-letni Estończyk
Niebezpieczny incydent z udziałem 38-letniego obywatela Estonii na przejściu granicznym w Dołhobyczowie. Podczas rutynowej kontroli przeprowadzonej przez funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej, w odzieży wierzchniej mężczyzny odnaleziono elementy nieuzbrojonego granatu.
Zgłoszenie o znalezisku wpłynęło do służb po godzinie 5:00. Zgodnie z procedurami bezpieczeństwa, na miejsce wezwano straż pożarną w celu zabezpieczenia terenu.
Podjęto także decyzję o natychmiastowej ewakuacji osób przebywających w budynku, w którym prowadzono czynności.
Dołhobyczów. Ewakuacja po wykryciu granatu na przejściu
- Na przejściu granicznym w Dołhobyczowie u 38-letniego obywatela Estonii, w odzieży wierzchniej, odnaleziono nieuzbrojony granat. Obecnie trwają czynności z mężczyzną. Nikt nie ucierpiał - mówił w rozmowie z Interią mł. chor. Paweł Smyk z Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej.
- Odprawy odbywają się na bieżąco - dodał.
Obecnie funkcjonariusze prowadzą dalsze czynności wyjaśniające z zatrzymanym 38-latkiem. Mają one na celu ustalenie pochodzenia przedmiotu oraz okoliczności, w jakich wszedł w jego posiadanie i dlaczego próbował go przewieźć przez granicę.