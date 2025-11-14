W skrócie MSWiA podjęło decyzję o otwarciu dwóch przejść granicznych z Białorusią: Kuźnica Białostocka-Bruzgi i Bobrowniki-Bierestowica.

Przejście w Kuźnicy zostanie otwarte dla ruchu osobowego, a Bobrowniki-Bierestowica dla ruchu towarowego, z ograniczeniami dla pojazdów spoza UE i EOG.

Rząd podkreśla, że decyzja ma na celu wsparcie mieszkańców i przedsiębiorców, a funkcjonowanie przejść będzie stale monitorowane ze względów bezpieczeństwa.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński podpisał rozporządzenie ws. otwarcia dwóch drogowych przejść granicznych z Białorusią.

Chodzi o przejścia Kuźnica Białostocka-Bruzgi oraz Bobrowniki-Bierestowica, gdzie ruch zostanie przywrócony w poniedziałek.

Zgodnie z treścią rozporządzenia, przejście Bobrowniki-Bierestowica otwarte zostanie z ograniczeniem dla ruchu towarowego. Będzie ono dostępne wyłącznie dla pojazdów zarejestrowanych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Szwajcarii oraz stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Przejścia na granicy z Białorusią. Które zostaną otwarte?

Przejście w Kuźnicy Białostockiej zostanie natomiast otwarte dla ruchu osobowego, z wyłączeniem ruchu autobusowego. Obecnie na granicy z Białorusią otwarte dla ruchu osobowego jest jedynie przejście graniczne Terespol-Brześć.

Ruch towarowy możliwy jest natomiast na przejściu Kukuryki-Kozłowicze. Otwarte są także trzy kolejowe przejścia graniczne dla ruchu towarowego: Kuźnica Białostocka-Grodno, Siemianówka-Swisłocz i Terespol-Brześć.

Zamknięte pozostaną przejścia na DK66 w Połowcach oraz na DK63 w Sławatyczach. Pierwsze z nich zamknięto jeszcze w pandemii COVID-19. Ruch na drugim z nich został zawieszony przez stronę białoruską z powodu remontu mostu.

Przejście w Kuźnicy nie działa od listopada 2021 roku. Zostało ono zamknięte po tym, gdy doszło tam do ataku ze strony białoruskiej z wykorzystaniem migrantów. Przejście w Bobrownikach zamknięto w lutym 2023 roku, gdy białoruski sąd wydał wyrok na działacza Związku Polaków na Białorusi, dziennikarza Andrzeja Poczobuta.

Granica polsko-białoruska. Otworzą przejścia graniczne, zmiany od poniedziałku

Gotowość do wznowienia ruchu na przejściach granicznych w Bobrownikach oraz Kuźnicy Białostockiej zapowiadał w październiku premier Donald Tusk. Zaznaczał wówczas, że ich otwarcie nastąpi na próbę, po konsultacji z Litwą.

"W ocenie premiera Donalda Tuska korzyści z otwarcia przejść dla polskich mieszkańców i przedsiębiorców są większe niż ryzyka z tym związane. Rząd będzie monitorował funkcjonowanie obu przejść granicznych pod kątem bezpieczeństwa i jeżeli uzna, że są ryzyka z tym związane, rozważy ich ponowne zamknięcie" - wskazało MSWiA.

Resort podkreślił także, że decyzja rządu wychodzi naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców i przedsiębiorców, w tym przewoźników. Otwarcie przejść będzie możliwe dzięki szczelnej ochronie granicy z Białorusią.

"Polityczny WF": Zaplanowane pożegnanie. O co chodziło Hołowni? INTERIA.PL